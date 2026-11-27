O jovem empresário indiano Raul John Aju ganhou destaque nas redes sociais após tirar uma selfie com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quinta-feira, 26, durante a AI Journey 2026, conferência internacional dedicada à inteligência artificial, em Moscou. Após conversar com o líder russo, o adolescente pegou o celular para registrar o encontro e compartilhou a imagem em seu perfil no Instagram.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Natural do estado de Kerala, na Índia, Raul começou a produzir vídeos aos 9 anos e construiu seu primeiro robô humanoide aos 12. Conhecido em seu país pelo apelido de “AI Kid of India” (garoto da inteligência artificial da Índia), o jovem concilia os estudos no ensino médio com a administração de uma startup de tecnologia. Segundo a imprensa indiana, a empresa conta com 15 funcionários, entre eles o próprio pai do adolescente.

Entre seus projetos está a ThinkCraft, plataforma que ensina conceitos de inteligência artificial a estudantes e profissionais por meio de atividades interativas. Em agosto deste ano, de acordo com o jornal indiano Onmanorama, Raul já havia capacitado cerca de 500 mil pessoas e desenvolvido 15 ferramentas de IA. O adolescente também já participou de discussões promovidas pelas Nações Unidas sobre os direitos das crianças na era da inteligência artificial.

Continua após a publicidade