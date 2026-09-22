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Quem é o influenciador brasileiro detido pelo ICE nos EUA

Humorista e torcedor do Vila Nova, Matheus Fernandes Machado foi preso após tentar entrar no país ilegalmente pela fronteira com o México

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 15h09 | Atualizado em 23 set 2026, 10h41
Homem jovem sorridente, vestindo camisa de futebol vermelha com escudo branco e preto, braços abertos, em frente a um estádio com campo verde, jogadores e uma ambulância
Matheus Fernandes é conhecido nas redes sociais como 'goianin' (Redes sociais/Reprodução)
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O influenciador goiano Matheus Fernandes Machado, de 28 anos, está sob custódia da polícia de imigração dos Estados Unidos após tentar entrar no país pela fronteira com o México. Conhecido nas redes sociais como “goianin”, ele é morador de Goiânia e reúne cerca de 40 mil seguidores no Instagram, onde publica vídeos de humor e conteúdos relacionados ao Vila Nova, clube pelo qual torce.

O Serviço de Imigração dos Estados Unidos (ICE) relatou ao portal g1 que seus agentes localizaram Matheus em 14 de setembro, depois que a Patrulha de Fronteira americana o prendeu sob acusação de reentrada ilegal no país. Em nota, o órgão afirmou que o brasileiro cruzou a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente em 5 de setembro, nas proximidades do Rio Grande, e “permanece sob custódia do ICE aguardando sua remoção”.

Quem é Matheus

Morador de Goiânia, Matheus ganhou espaço nas redes com vídeos bem-humorados sobre futebol, especialmente sobre o Vila Nova, além de comentários sobre assuntos em alta. O perfil também registra viagens e momentos da rotina do influenciador.

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Uma das aventuras que ajudaram a ampliar sua exposição ocorreu em julho, quando ele percorreu cerca de 2 mil quilômetros de moto em três dias, de Goiânia a Maceió, para acompanhar uma partida decisiva do Vila Nova contra o CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Matheus contou nas redes que havia escolhido a motocicleta depois de considerar caras as alternativas de avião e carro.

Siga

A última publicação dele no Instagram data de 31 de agosto.

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Travessia pela fronteira

A detenção foi divulgada pela prima do influenciador, Ludmilla Machado, nas redes sociais. Segundo ela, Matheus deixou o Brasil em 31 de agosto e tentou atravessar a fronteira a partir do México. A familiar afirmou ainda que mexicanos teriam tentado afogar o influenciador no rio antes de entregá-lo para a imigração.

As circunstâncias relatadas pela família não foram confirmadas pelo ICE na nota divulgada ao g1. A polícia migratória americana informou apenas que Matheus foi detido sob acusação de reentrada ilegal e que aguarda sua remoção dos Estados Unidos.

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O que dizem as autoridades

Em nota ao g1, o Gabinete de Assuntos Internacionais da Secretaria-Geral de Governo de Goiás informou que não havia sido formalmente procurado por familiares para prestar auxílio no caso. Já o Itamaraty afirmou que permanece à disposição para prestar a assistência consular cabível quando solicitado.

O ICE, por sua vez, declarou que continuará aplicando as prioridades de fiscalização da administração do presidente Donald Trump para identificar, prender e remover imigrantes que estejam nos Estados Unidos em situação irregular.

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O serviço de imigração também afirmou que pessoas que estejam ilegalmente no país podem utilizar o aplicativo CBP Home para solicitar a saída voluntária. Segundo o ICE, o governo americano oferece atualmente US$ 3 mil e uma passagem gratuita para aqueles que optarem pela chamada autodeportação.

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