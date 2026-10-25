Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Quem é o cardeal que assina novo livro sobre Papa Francisco

‘O Diário Pessoal do Papa Francisco’ está previsto para o dia 24 de novembro

Por Tatiana Moura 25 out 2026, 10h00
POP - Francisco em ação: o atual papa segue os passos do antecessor ao cutucar questões espinhosas
POP - Francisco em ação: o atual papa segue os passos do antecessor ao cutucar questões espinhosas (Franco Origlia/Getty Images)
Continua após publicidade
Quem é o cardeal que assina novo livro sobre Papa Francisco Priorize VEJA no Google

Um livro inédito sobre o papa Francisco será lançado em novembro. De autoria do cardeal argentino Victor Manuel Fernández, a obra reunirá anotações pessoais do religioso feitas entre 20 de dezembro de 1992 e 18 de agosto de 2024. A publicação promete revelar um lado mais íntimo de Francisco aos fiéis. O Diário Pessoal do Papa Francisco está previsto para sair em 94 países, em diversos idiomas, incluindo o português.

Este é o segundo projeto literário de Fernández sobre o ex-líder da Igreja Católica. A Revolução Suave do Papa Francisco, lançado em 2014, foi baseado em uma entrevista concedida pelo pontífice do então arcebispo. Francisco morreu aos 88 anos, em abril de 2025.

A  coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente 

O cardeal e o papa já se conheciam antes de Francisco ser escolhido para liderar a Igreja Católica. Víctor Manuel Fernández também é argentino e trabalhou ao lado do pontífice durante a V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em 2007, no Brasil, que deu origem ao Documento de Aparecida, texto conclusivo do evento.

Siga
Continua após a publicidade

Em julho de 2023, Fernández foi nomeado prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé por Francisco. Poucos meses depois, foi escolhido para ser cardeal pelo pontífice. “A carta do Papa é um tesouro. Muitos me disseram que é um ponto de virada, inclusive amigos judeus e evangélicos. O efeito que produziu é impressionante. Mais do que uma carta para mim, é uma luz para a Igreja”, afirmou Fernández na época, em declarações a veículos católicos, ao comentar a carta do pontífice que anunciava sua escolha para o cargo.

Nascido em Alcira Gigena, na província de Córdoba, na Argentina, Fernández foi ordenado sacerdote em 1986. Formou-se em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Roma, em 1988, e obteve doutorado pela Pontifícia Universidade Católica da Argentina, em 1990. Entre 2009 e 2018, foi reitor da faculdade, até ser nomeado arcebispo de La Plata.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Papa Francisco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).