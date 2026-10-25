Quem é o cardeal que assina novo livro sobre Papa Francisco

Um livro inédito sobre o papa Francisco será lançado em novembro. De autoria do cardeal argentino Victor Manuel Fernández, a obra reunirá anotações pessoais do religioso feitas entre 20 de dezembro de 1992 e 18 de agosto de 2024. A publicação promete revelar um lado mais íntimo de Francisco aos fiéis. O Diário Pessoal do Papa Francisco está previsto para sair em 94 países, em diversos idiomas, incluindo o português.

Este é o segundo projeto literário de Fernández sobre o ex-líder da Igreja Católica. A Revolução Suave do Papa Francisco, lançado em 2014, foi baseado em uma entrevista concedida pelo pontífice do então arcebispo. Francisco morreu aos 88 anos, em abril de 2025.

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O cardeal e o papa já se conheciam antes de Francisco ser escolhido para liderar a Igreja Católica. Víctor Manuel Fernández também é argentino e trabalhou ao lado do pontífice durante a V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em 2007, no Brasil, que deu origem ao Documento de Aparecida, texto conclusivo do evento.

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Em julho de 2023, Fernández foi nomeado prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé por Francisco. Poucos meses depois, foi escolhido para ser cardeal pelo pontífice. “A carta do Papa é um tesouro. Muitos me disseram que é um ponto de virada, inclusive amigos judeus e evangélicos. O efeito que produziu é impressionante. Mais do que uma carta para mim, é uma luz para a Igreja”, afirmou Fernández na época, em declarações a veículos católicos, ao comentar a carta do pontífice que anunciava sua escolha para o cargo.

Nascido em Alcira Gigena, na província de Córdoba, na Argentina, Fernández foi ordenado sacerdote em 1986. Formou-se em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Roma, em 1988, e obteve doutorado pela Pontifícia Universidade Católica da Argentina, em 1990. Entre 2009 e 2018, foi reitor da faculdade, até ser nomeado arcebispo de La Plata.

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