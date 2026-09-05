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Quem é o candidato que pode ser o 1º governador de extrema-direita da Alemanha desde o Nazismo

Com discurso anti-imigração, Ulrich Siegmund e seu partido lideram as pesquisas para o parlamento da Saxônia-Anhalt, que vai às urnas neste domingo

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 13h31 | Atualizado em 5 set 2026, 14h33
Homem de barba, camisa azul e jaqueta escura, segura uma bandeira da Alemanha em um palco, com uma bandeira gigante do país ao fundo. Uma multidão com bandeiras e celulares erguidos o aplaude
Ulrich Siegmund, candidato do partido de extrema-direta AfD ao governo do estado da Saxônia-Anhalt, durante ato de campanha (24/08/2026) (Jan Woitas/DPA/Getty Images)
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Poucas vezes a eleição de um estado pequeno de algum país se tornou notícia internacional. Mas é o que acontecerá neste domingo, 6, quando a Saxônia-Anhalt, um dos menores dos dezesseis estados da Alemanha, tanto em população quanto em Produto Interno Bruto (PIB), irá às urnas para a sua eleição estadual, em que é escolhida a composição de sua Assembleia Legislativa.

As pesquisas indicam ampla liderança da Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla original), partido nacionalista criado em 2013 e oficialmente classificado como uma sigla de extrema-direita pela agência de inteligência do governo alemão. Caso a AfD garanta a maioria, fica aberta o caminho para que o seu principal líder local, o deputado Ulrich Siegmund, se torne governador do estado, cargo que, na Alemanha, é decidido indiretamente pelo Parlamento.

Caso a vitória de Siegmund se confirme, será o primeiro político de extrema-direita a governar um estado na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial e desde que o Nazismo acabou junto com ela e com o suicídio de Aldolph Hitler, em 1945. E, mesmo que os demais partidos consigam formar uma aliança e emplacar outro nome, o tamanho da AfD na Assembleia já seria um recorde.

Como a Alemanha, por sua vez, é a maior economia da Europa, a chegada da AfD ao primeiro de seus estados será também um teste do avanço das plataformas nacionalistas que vêm ganhando espaço em pedaços do continente há algum tempo.

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Com o discurso de fazer uma política “do povo para o povo”, a AfD e seu jovial candidato de 35 anos tem uma série de propostas polêmicas em sua plataforma, incluindo um forte pilar anti-imigração, de acordo com reportagens do jornal alemão DW. O programa apresentado pelo partido para a Saxônia-Anhalt fala em “deportação imediata” de imigrantes ilegais, bem como trabalho compulsório e o corte de todas as verbas do estado para os programas de integração voltados aos que buscam asilo.

As promessas também incluem cortes de financiamento para ONGs pró-democracia, a liberação do ensino domiciliar no estado, o fim da integração de alunos com necessidades especiais nas salas de aula e, ainda, a promoção de aulas de russo nas escolas, em meio ao pleito do partido de reaproximação com a Rússia desde que o governo alemão cortou as importações de petróleo e gás russos após a guerra da Ucrânia.

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As pesquisas mais recentes mostram que a AfD tem uma razoável folga na disputa, com pouco mais de 40% das intenções de votos. O mais próximo, a União Democrata Cristã (CDU), aparece com cerca de 22%. Trata-se de um considerável avanço em relação aos 21% que a a AfD recebeu no estado nas eleições de 2021.

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