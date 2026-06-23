Quem é o brasileiro preso após fugir por telhado de centro de detenção do ICE em Nova York

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Um brasileiro de 38 anos, Ernando Elias Orelio, protagonizou uma fuga inusitada de um centro de detenção do ICE em Nova York. Acusado de invasão criminosa e agressão, e sem status legal de imigração, ele escapou escalando uma cerca e pulando de um telhado, mas sua liberdade foi breve. Conheça os detalhes dessa surpreendente tentativa de fuga e sua rápida recaptura.

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O brasileiro Ernando Elias Orelio, de 38 anos, foi detido pelas autoridades americanas após escapar do Centro de Detenção Federal de Buffalo, administrado pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), no estado de Nova York, informou o Departamento de Justiça dos EUA nesta segunda-feira, 22.

Acusado de invasão criminosa e agressão, o brasileiro foi preso no dia 1º de junho. Segundo as autoridades americanas, ele não tinha status legal de imigração nos Estados Unidos e foi “confinado no centro de detenção para processo de expulsão”. De acordo com o relato de outro detento, Orielio subiu uma cerca e conseguiu chegar a um telhado.

Em 7 de junho, funcionários do centro informaram ao Departamento de Segurança Interna que Orelio havia fugido. Ao encontrar a cela do brasileiro vazia, um agente então foi até o telhado e localizou Orelio, que pulou para o chão e fugiu a pé. Apesar de ter conseguido fugir, o brasileiro foi capturado pouco depois em uma “área arborizada”, segundo as autoridades.

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+ Mortes de imigrantes em centros de detenção mais que dobram sob Trump

Atuação do ICE

A taxa de mortalidade em centros de detenção de imigrantes administrados pelo ICE mais que dobrou desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, segundo uma análise da agência de notícias Reuters divulgada na última quarta-feira, 17. Segundo a Reuters, ao menos 50 pessoas morreram sob custódia do ICE desde o início do segundo mandato de Trump.

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De acordo com o levantamento, entre 2009 e 2024 houve, em média, 0,26 morte por 1.000 presos nas instalações da agência. Desde janeiro de 2025, quando Trump iniciou sua nova política de deportações em massa, a proporção passou para cerca de 0,61 morte para cada 1.000 presos, uma taxa 2,36 vezes maior que a primeira.

Os dados foram obtidos pelo Deportation Data Project por meio de pedidos de acesso à informação e processados pelo Vera Institute of Justice, organização sem fins lucrativos voltada ao estudo do sistema prisional americano.