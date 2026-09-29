Quem é Fatima El Mansouri, primeira mulher a chefiar o governo do Marrocos

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Fatima Ezzahra El Mansouri é a primeira mulher a chefiar o governo do Marrocos, um marco histórico. Aos 50 anos, ela foi nomeada pelo rei Mohammed VI e tem a missão de formar uma coalizão e enfrentar desafios sociais e econômicos, como desemprego e desigualdade. Conheça a trajetória e os próximos passos da nova líder.

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O rei Mohammed VI, do Marrocos, nomeou nesta terça-feira, 29, Fatima Ezzahra El Mansouri como chefe de governo, tornando-a a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país. Aos 50 anos, a política do Partido da Autenticidade e Modernidade (PAM) foi recebida pelo monarca no Palácio Real e recebeu a missão de formar o novo governo.

A indicação ocorreu após o PAM conquistar 97 das 395 cadeiras da Câmara dos Representantes nas eleições parlamentares realizadas em 23 de setembro. Pela Constituição marroquina, o rei deve nomear como chefe de governo um integrante do partido que obtiver o maior número de assentos na Câmara. Como a legenda ficou abaixo dos 198 deputados necessários para uma maioria absoluta, El Mansouri terá de negociar com outras forças políticas para formar uma coalizão.

Quem é Fatima El Mansouri

Nascida em Marraquexe, El Mansouri é formada em direito pela Universidade de Montpellier, na França, e trabalhou como advogada antes de entrar para a política. Ela ingressou no PAM em 2008, ano de fundação da legenda pelo então político e atual conselheiro do rei Fouad Ali El Himma.

A ascensão política de El Mansouri ganhou destaque em 2009, quando, aos 33 anos, ela foi eleita prefeita de Marraquexe e se tornou a primeira mulher a comandar a cidade. Ela permaneceu no cargo após conquistar um segundo mandato, em 2021. Antes de chegar ao comando do governo, também ocupou o Ministério do Planejamento Territorial, Habitação e Política Urbana durante o governo do primeiro-ministro Aziz Akhannouch e foi eleita deputada nas eleições de 23 de setembro.

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Sua nomeação representa um marco em um país no qual a chefia do governo sempre foi ocupada por homens. O cargo de chefe de governo, porém, convive com amplos poderes reservados ao rei, que mantém a prerrogativa sobre decisões estratégicas em áreas como segurança, defesa e política externa.

Com a nomeação, El Mansouri também se torna a segunda mulher a chefiar um governo de um país árabe, depois da tunisiana Najla Bouden, que ocupou o cargo de primeira-ministra da Tunísia entre 2021 e 2023.

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Desafios do novo governo

El Mansouri assume o cargo em meio a preocupações com desemprego, desigualdade e perda de confiança da população nas instituições políticas. Os problemas atingem especialmente os jovens, que enfrentam dificuldades para encontrar oportunidades de trabalho.

Durante a campanha, o PAM prometeu alcançar crescimento econômico médio de 5% ao ano, manter a inflação em torno de 2% e criar pelo menos 1 milhão de empregos ao longo dos cinco anos de mandato. Para colocar as promessas em prática, porém, a nova chefe de governo precisará primeiro construir uma maioria parlamentar.

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A eleição ocorreu em meio a um cenário de baixa participação popular. Apenas 38% dos eleitores compareceram às urnas, em um sinal de distanciamento de parte da população em relação à política. O desemprego e as desigualdades sociais estão entre as principais preocupações do país.

El Mansouri também terá de administrar os preparativos do Marrocos para a Copa do Mundo de 2030, que será realizada em conjunto com Espanha e Portugal, além de outras prioridades econômicas e sociais do país.