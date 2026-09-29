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Quem é Fatima El Mansouri, primeira mulher a chefiar o governo do Marrocos

Advogada de centro-direita e ex-prefeita de Marraquexe, política de 50 anos foi nomeada pelo rei Mohammed VI após seu partido vencer eleições parlamentares

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 16h31
Uma mulher de blazer azul e óculos, com um homem de terno preto ao lado, caminha em meio a uma multidão agitada, com pessoas gritando e gesticulando ao redor, em um ambiente noturno
Fatima El Mansouri foi indicada pelo rei Mohammed VI após seu partido vencer as eleições parlamentares de setembro  (ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP)
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O rei Mohammed VI, do Marrocos, nomeou nesta terça-feira, 29, Fatima Ezzahra El Mansouri como chefe de governo, tornando-a a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país. Aos 50 anos, a política do Partido da Autenticidade e Modernidade (PAM) foi recebida pelo monarca no Palácio Real e recebeu a missão de formar o novo governo.

A indicação ocorreu após o PAM conquistar 97 das 395 cadeiras da Câmara dos Representantes nas eleições parlamentares realizadas em 23 de setembro. Pela Constituição marroquina, o rei deve nomear como chefe de governo um integrante do partido que obtiver o maior número de assentos na Câmara. Como a legenda ficou abaixo dos 198 deputados necessários para uma maioria absoluta, El Mansouri terá de negociar com outras forças políticas para formar uma coalizão.

Quem é Fatima El Mansouri

Nascida em Marraquexe, El Mansouri é formada em direito pela Universidade de Montpellier, na França, e trabalhou como advogada antes de entrar para a política. Ela ingressou no PAM em 2008, ano de fundação da legenda pelo então político e atual conselheiro do rei Fouad Ali El Himma.

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A ascensão política de El Mansouri ganhou destaque em 2009, quando, aos 33 anos, ela foi eleita prefeita de Marraquexe e se tornou a primeira mulher a comandar a cidade. Ela permaneceu no cargo após conquistar um segundo mandato, em 2021. Antes de chegar ao comando do governo, também ocupou o Ministério do Planejamento Territorial, Habitação e Política Urbana durante o governo do primeiro-ministro Aziz Akhannouch e foi eleita deputada nas eleições de 23 de setembro.

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Sua nomeação representa um marco em um país no qual a chefia do governo sempre foi ocupada por homens. O cargo de chefe de governo, porém, convive com amplos poderes reservados ao rei, que mantém a prerrogativa sobre decisões estratégicas em áreas como segurança, defesa e política externa.

Com a nomeação, El Mansouri também se torna a segunda mulher a chefiar um governo de um país árabe, depois da tunisiana Najla Bouden, que ocupou o cargo de primeira-ministra da Tunísia entre 2021 e 2023.

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Desafios do novo governo

El Mansouri assume o cargo em meio a preocupações com desemprego, desigualdade e perda de confiança da população nas instituições políticas. Os problemas atingem especialmente os jovens, que enfrentam dificuldades para encontrar oportunidades de trabalho.

Durante a campanha, o PAM prometeu alcançar crescimento econômico médio de 5% ao ano, manter a inflação em torno de 2% e criar pelo menos 1 milhão de empregos ao longo dos cinco anos de mandato. Para colocar as promessas em prática, porém, a nova chefe de governo precisará primeiro construir uma maioria parlamentar.

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A eleição ocorreu em meio a um cenário de baixa participação popular. Apenas 38% dos eleitores compareceram às urnas, em um sinal de distanciamento de parte da população em relação à política. O desemprego e as desigualdades sociais estão entre as principais preocupações do país.

El Mansouri também terá de administrar os preparativos do Marrocos para a Copa do Mundo de 2030, que será realizada em conjunto com Espanha e Portugal, além de outras prioridades econômicas e sociais do país.

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