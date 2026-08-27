Quem é Balendra Shah, ex-rapper que enfrenta tragédia histórica no Nepal

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Uma inundação devastadora atingiu o Nepal e o Tibete, colocando o primeiro-ministro Balendra Shah, um ex-rapper que ascendeu na política com discurso de renovação, diante do maior desafio de seu governo. Centenas de mortos e milhares de desaparecidos marcam a tragédia, enquanto Shah coordena os esforços de resgate em meio à crise.

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A inundação repentina que devastou regiões do Nepal e do Tibete, nesta quarta-feira, 26, colocou o primeiro-ministro Balendra Shah diante do maior desafio do seu governo. A tragédia, provocada por uma combinação de fatores ainda investigados, como o colapso de gelo e rochas e um terremoto que pode ter desencadeado o desastre, deixou centenas de mortos e mais de mil desaparecidos, enquanto equipes de resgate tentam alcançar as áreas isoladas do Himalaia.

À frente da operação está um personagem improvável da política nepalesa. Aos 36 anos, Shah, conhecido como Balen, ganhou fama primeiro como rapper. Engenheiro civil de formação, ele usava suas músicas para criticar a corrupção, as desigualdades e a falta de perspectivas para os jovens do país.

A popularidade o levou à política. Em 2022, venceu a eleição para prefeito de Katmandu como candidato independente e construiu a imagem de representante de uma geração Z, cansada dos partidos tradicionais. O passo seguinte foi ainda maior e se tornou primeiro-ministro do Nepal, em setembro do ano passado. “Chega, falsos líderes, fim de jogo”, dizia o jingle de campanha.

Agora, porém, o político que chegou ao poder com o discurso de renovação enfrenta uma crise de proporções dramáticas. Shah convocou uma reunião de emergência para coordenar a resposta ao desastre e anunciou a mobilização de equipes médicas, forças de busca e da Cruz Vermelha.

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