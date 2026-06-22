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Quem é Abelardo de la Espriella, o novo presidente de extrema direita da Colômbia

Apuração preliminar aponta que 'El Tigre' venceu as eleições com uma vantagem apertada de 250 mil votos sobre rival esquerdista

Por Flávio Monteiro 22 jun 2026, 10h16 | Atualizado em 22 jun 2026, 10h58
Abelardo de la Espriella
O novo presidente da Colômbia, Abelardo de la Espirella (Santiago Mesa/Bloomberg via/Getty Images)
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O advogado Abelardo de la Espirella foi eleito o mais novo presidente da Colômbia no último domingo 21, marcando a guinada de mais um país da América do Sul à direita. Apelidado de “El Tigre” por seus apoiadores, ele foi apontado como vencedor na apuração preliminar do pleito, com uma vantagem apertada de 250 mil votos sobre seu rival, o senador de esquerda Iván Cepeda.

De la Espirella, 47 anos, conquistou grande popularidade no início de 2026 devido à postura de linha dura contra o crime. Ao longo da campanha, prometeu encerrar qualquer tipo de esforço de paz com grupos armados que ainda aterrorizam a Colômbia com operações de narcotráfico movidas a muita violência. O candidato de extrema direita saiu vitorioso no primeiro, quando recebeu 43,7% dos votos válidos, e repetiu a dose no segundo, contabilizando 49,66% contra 48,7% de Cepeda.

Do alto do palanque, de la Espirella atribuiu repetidamente ao presidente cessante, o esquerdista Gustavo Petro, a responsabilidade pelos problemas econômicos e de segurança da Colômbia. Também ganhou destaque com as promessas de reduzir o tamanho do Estado em 40%. Além disso, o direitista planeja retomar a exploração de petróleo no país e ampliar a base tributária.

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Frequentemente visto desfilando por aí relógios de luxo, óculos de sol de grife e uma barba bem feita, de la Espirella cultiva aparência semelhante à do presidente de El Salvador, Nayib Bukele – e a convergência não para por aí. Embora negue imitar o salvadorenho, o novo presidente da Colômbia também prometeu construir 10 megaprisões no país, semelhantes às vistas no país da América Central, para ampliar o combate ao narcotráfico.

Dono de um grande império empresarial que inclui vinhos, rum, roupas e imóveis, o novo presidente afirma ter utilizado recursos próprios para financiar sua campanha, sustentando que seu movimento “Defensores da Pátria” cresceu sem o apoio de partidos políticos ou grupos empresariais. Informações divulgadas pelo portal de notícias La Silla Vacía apontam, em paralelo, que muitas das firmas do “tigre” estão endividadas e registraram prejuízo em 2024.

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Além do aspecto financeiro de seus empreendimentos, de la Espirella também é alvo de críticas por representar pessoas ligadas a grupos paramilitares de direita, ou que protagonizaram escândalos de corrupção e desvio de verbas — seu cliente mais notável, aliás, é Alex Saab, que enfrenta acusações nos Estados Unidos por lavar dinheiro para o ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O novo presidente nega qualquer cumplicidade com os supostos crimes e afirma que suas relações com a clientela são puramente profissionais.

Abelardo de la Espirella é casado e pai de quatro filhos. Ele assumirá a presidência da Colômbia em 7 de agosto.

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Gustavo Petro
Narcotráfico
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