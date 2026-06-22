Quem é Abelardo de la Espriella, o novo presidente de extrema direita da Colômbia

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Abelardo de la Espirella, “El Tigre”, é o novo presidente da Colômbia, marcando uma guinada à direita. Com um discurso linha-dura contra o crime e o narcotráfico, e planos econômicos audaciosos, sua vitória consolida um modelo político semelhante ao de Nayib Bukele. Conheça as propostas e controvérsias do líder que assume em agosto.

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O advogado Abelardo de la Espirella foi eleito o mais novo presidente da Colômbia no último domingo 21, marcando a guinada de mais um país da América do Sul à direita. Apelidado de “El Tigre” por seus apoiadores, ele foi apontado como vencedor na apuração preliminar do pleito, com uma vantagem apertada de 250 mil votos sobre seu rival, o senador de esquerda Iván Cepeda.

De la Espirella, 47 anos, conquistou grande popularidade no início de 2026 devido à postura de linha dura contra o crime. Ao longo da campanha, prometeu encerrar qualquer tipo de esforço de paz com grupos armados que ainda aterrorizam a Colômbia com operações de narcotráfico movidas a muita violência. O candidato de extrema direita saiu vitorioso no primeiro, quando recebeu 43,7% dos votos válidos, e repetiu a dose no segundo, contabilizando 49,66% contra 48,7% de Cepeda.

Do alto do palanque, de la Espirella atribuiu repetidamente ao presidente cessante, o esquerdista Gustavo Petro, a responsabilidade pelos problemas econômicos e de segurança da Colômbia. Também ganhou destaque com as promessas de reduzir o tamanho do Estado em 40%. Além disso, o direitista planeja retomar a exploração de petróleo no país e ampliar a base tributária.

+ As propostas ultraliberais inspiradas em Milei e Bukele do presidente eleito da Colômbia

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Frequentemente visto desfilando por aí relógios de luxo, óculos de sol de grife e uma barba bem feita, de la Espirella cultiva aparência semelhante à do presidente de El Salvador, Nayib Bukele – e a convergência não para por aí. Embora negue imitar o salvadorenho, o novo presidente da Colômbia também prometeu construir 10 megaprisões no país, semelhantes às vistas no país da América Central, para ampliar o combate ao narcotráfico.

Dono de um grande império empresarial que inclui vinhos, rum, roupas e imóveis, o novo presidente afirma ter utilizado recursos próprios para financiar sua campanha, sustentando que seu movimento “Defensores da Pátria” cresceu sem o apoio de partidos políticos ou grupos empresariais. Informações divulgadas pelo portal de notícias La Silla Vacía apontam, em paralelo, que muitas das firmas do “tigre” estão endividadas e registraram prejuízo em 2024.

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Além do aspecto financeiro de seus empreendimentos, de la Espirella também é alvo de críticas por representar pessoas ligadas a grupos paramilitares de direita, ou que protagonizaram escândalos de corrupção e desvio de verbas — seu cliente mais notável, aliás, é Alex Saab, que enfrenta acusações nos Estados Unidos por lavar dinheiro para o ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O novo presidente nega qualquer cumplicidade com os supostos crimes e afirma que suas relações com a clientela são puramente profissionais.

Abelardo de la Espirella é casado e pai de quatro filhos. Ele assumirá a presidência da Colômbia em 7 de agosto.