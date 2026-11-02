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Quem é a deputada americana que ‘traiu’ colega democrata e foi elogiada por Trump

Haley Stevens, derrotada nas primárias de seu partido, declarou apoio ao candidato republicano do Michigan ao Senado 48h antes das midterms

Por Luiza Zubelli 2 nov 2026, 16h06
Mulher de cabelos castanhos escuros, com expressão séria, vestindo blazer preto sobre blusa vermelha, com um microfone de lapela preso ao blazer. Fundo desfocado com pessoas.
A deputada federal Haley Stevens, democrata de Michigan, pode ser expulsa do partido após apoiar candidato republicano, o que lideranças classificaram como 'traição'. 01/08/2026 -  (Finn Gomez/Getty Images)
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Haley Stevens, uma deputada democrata de Michigan, nos Estados Unidos, decidiu declarar apoio de última hora ao candidato republicano ao Senado, Mike Rogers. A declaração gerou grande repercussão por ocorrer 48h antes das chamadas midterms, eleições de meio mandato que colocarão em disputa assentos cruciais no Congresso americano na terça-feira, 3.

A mudança de lado aconteceu devido a um desentendimento com a equipe de Abdul El-Sayed, candidato que derrotou Stevens por uma margem apertada nas primárias, em que democrata concorre contra democrata para tornar-se representante oficial da legenda.

A desavença entre os dois, gestada durante a disputa, se acirrou devido a uma propaganda política que atribuía o aumento da inflação nos Estados Unidos ao apoio militar americano a Israel durante a guerra em Gaza. Irritada, Stevens anunciou que só compareceria a um evento de campanha de El-Sayed caso ele denunciasse a peça, que foi publicada por um grupo terceiro. No entanto, em resposta, a equipe de El-Sayed desconvidou-a do evento.

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De acordo com a imprensa americana, foi aí que a democrata decidiu declarar apoio ao candidato republicano ao Senado no estado, Mike Rogers. A atitude foi aplaudida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou Stevens em uma publicação na plataforma Truth Social como uma “democrata altamente respeitada”.

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Além disso, durante um comício no domingo em Dubuque, no Iowa, Trump elogiou o gesto da parlamentar e fez um convite aberto para que Stevens se filie ao Partido Republicano.

“Foi algo incrível… Eu adoraria que ela se juntasse ao Partido Republicano. Acho que isso pode acontecer”, declarou o presidente americano.

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Reação do Partido Democrata

A reação das lideranças democratas foi imediata e dura. Chuck Schumer, líder dos democratas no Senado, classificou a atitude de Stevens como “uma traição desprezível”, afirmando nas redes sociais que a sigla segue unida no apoio a El-Sayed por saber que ele lutará pelos interesses econômicos das famílias trabalhadoras no Michigan, ao contrário de Rogers, a quem descreveu como “fantoche de Donald Trump”.

A californiana Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara, afirmou nas redes sociais que Stevens “optou por trair perigosamente a saúde, as liberdades e o futuro das famílias de Michigan com seu apoio horrível”. Da mesma forma, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, declarou que a vida da classe trabalhadora está em jogo nesta eleição e acusou Stevens de traição por apoiar justamente o republicano contra quem planejava concorrer.

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No âmbito estadual, o presidente do Partido Democrata de Michigan, Curtis Hertel, afirmou publicamente que Stevens não é mais membro do partido nem voltará a ser no futuro. Já a deputada estadual Debbie Dingell enfatizou que os eleitores do estado estão preocupados com questões reais como custo de vida, saúde e moradia, e não com os “esforços contínuos da congressista Stevens para chamar a atenção”.

Em declarações ao programa MS Now no domingo, Abdul El-Sayed incentivou os eleitores indecisos a se unirem a ele para proteger a democracia, argumentando que a verdadeira divisão política não é entre esquerda e direita, mas sim entre as pessoas excluídas e aquelas que as excluem.

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