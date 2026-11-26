Quem é a brasileira presa na China que ficou desaparecida por dois meses
Família perdeu contato com Lucimara Caroline Norberto Ferreira após a mãe de três filhos dizer que viajaria para a Europa a passeio; ela é suspeita de tráfico
A mineira Lucimara Caroline Norberto Ferreira, de 32 anos, que estava desaparecida após dizer à família que viajaria para a Europa, está presa na China sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Mãe de três filhos e moradora de Pouso Alegre, ela trabalhava havia cinco meses na área de serviços gerais de uma indústria farmacêutica antes de viajar para o exterior.
A sua prisão foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores, após seus parentes passarem mais de dois meses sem notícias dela. Segundo o advogado Telêmaco Marrace, que faz a defesa de Lucimara, a brasileira foi detida em 18 de agosto no Aeroporto de Kunming, na província chinesa de Yunnan, e desde então ela permanece no Centro de Detenção de Kunming, onde aguarda a conclusão das investigações.
O Consulado-Geral do Brasil em Chengdu afirmou que acompanha o caso e mantém contato com as autoridades locais. De acordo com o Itamaraty, as autoridades chinesas não permitem o contato telefônico com pessoas detidas em casos criminais enquanto as investigações estão em andamento.
Quem é Lucimara
Lucimara é mãe de três crianças. Os dois filhos mais novos, de 6 e 7 anos, estão sob os cuidados da avó materna. Já o filho mais velho, de 12 anos, está com o pai. Ela trabalhava no setor de serviços gerais de um laboratório em Pouso Alegre.
Segundo a mãe da mineira, Julmara Clementino Norberto, ela havia informado que viajaria para a Europa, deixando sua casa em 11 de julho. Um boletim de ocorrência foi registrado em 14 de julho, e seu último contato com a família foi em 15 de agosto, quando afirmou que estava na capital francesa, Paris, e prometeu enviar dinheiro para ajudar nos cuidados com os filhos.
Em entrevista ao Metrópoles, o advogado Marrace afirmou não descartar a hipótese de que a brasileira, em razão da vulnerabilidade socioeconômica, possa ter sido recrutada para atuar como “mula” do tráfico de drogas.