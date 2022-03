Quem é a suposta amante de Putin que teria fugido para a Suíça

A ex-ginasta e política russa, Alina Kabaeva, apontada como amante do presidente do país, Vladimir Putin, está supostamente escondida na Suíça com seus quatro filhos, diz o site americano Page Six.

“Enquanto Putin realiza seu ataque à Ucrânia, atacando cidadãos inocentes e causando uma crise de refugiados, sua família está escondida em um chalé muito privado e muito seguro em algum lugar da Suíça, pelo menos por enquanto”, disse uma fonte anônima.

Kabaeva, uma das mais bem sucedidas atletas de ginástica rítmica da história da Rússia, inclusive tendo ganhado um ouro olímpico, teria quatro filhos com o líder russo. Essa informação, contudo, nunca foi confirmada por nenhum dos dois.

Fontes afirmam que o casal tem duas filhas gêmeas de 7 anos nascidas em Lugano, na Suíça, além de outros dois filhos. Putin, no entanto, já deixou claro em outras oportunidades o quanto desgosta de perguntas sobre sua vida pessoal.

“Tenho uma vida privada na qual não permito interferência. Sempre reagi negativamente àqueles que com seus narizes ranhosos e fantasias eróticas rondam a vida dos outros”, disse em outra oportunidade.

Oficialmente, o líder russo tem duas filhas adultas, Maria, de 36 anos, e Katerine, de 35, ambas de seu primeiro casamento com a ex-comissária de bordo Lyudmila Shkrebneva. Ele lutou frequentemente para mantê-las longe dos holofotes.

Putin foi casado com Shkrebneva por três décadas até o divórcio, em 2013. A primeira filha, nasceu em Leningrado, em 1985, enquanto Katerine nasceu na Alemanha, um ano depois, quando a família se mudou para lá durante o tempo do presidente na KGB.

Alina Kabaeva, de 38 anos, é uma das ginastas mais condecoradas da história do esporte. Além do ouro olímpico, ganhou 14 medalhas em campeonatos mundiais e outras 21 em campeonatos europeus. Ela chegou a ser apelidada de “a mulher mais flexível da Rússia” e posou nua para uma revista masculina.

Em 2008, um jornal russo anunciou o divórcio de Putin com sua esposa, alegando que ele estava prestes a se casar com Kabaeva. No entanto, a informação foi negada pelo Kremlin e o jornal foi fechado. No entanto, os boatos de uma possível relação não acabaram, inclusive com fontes afirmando que ambos se casaram em uma cerimônia ortodoxa russa privada.

Ao encerrar a carreira de ginasta, Kabaeva se tornou membro do Parlamento russo e foi aliada ao governo por oito anos, até ser nomeada pelo Kremlin para administrar a empresa estatal de mídia National Media Group (NMG), que lhe rendeu um salário de dez milhões de dólares anualmente.

Apesar do cargo de destaque, ela sempre se manteve longe dos holofotes e raramente é vista em público. Em 2013 e 2019, rolaram boatos de que teria dado à luz em hospitais na Suíça, embora Kabaeva afirme constantemente que nunca teve filhos.

Outro boato que cerca a suposta amante de Putin é a sua relação com a gigante do streaming Netflix. De acordo com a lei russa, para que uma empresa de mídia opere no país, é necessário que elas façam parcerias com um veículo local. Desse modo, para entrar em território russo, a Netflix precisou firmar uma parceria com a NGM, administrada na época por Kabaeva.

Mesmo tendo anunciado que deixou o país devido aos conflitos com a Ucrânia, a gigante do streaming foi criticada por se aliar a regimes autoritários, principalmente pelo fato do Kremlin exigir que canais locais com apoio ao governo fossem exibidos na plataforma.

A decisão de Putin em supostamente esconder sua família na Suíça pode ter sido equivocada pelo fato do país ter adotado uma postura dura contra a Rússia, saindo da neutralidade que já durava anos.

Em 28 de fevereiro, o Conselho Federal Suíço congelou ativos de uma lista de empresas e oligarcas russos no país, observando que as sanções aplicadas contra o líder russo deveriam ser implementadas “imediatamente” em território nacional.

Não está claro como essas sanções podem afetar Kabaeva e seus possíveis filhos, já que provavelmente todos têm passaporte suíços. Enquanto Putin permanece em silêncio sobre suas filhas, sua ex-esposa elogiou-o em um site do governo russo.

“Nem todos os pais são tão amorosos com suas filhas quanto ele. E ele sempre as mimou enquanto eu precisava discipliná-las”, disse a ex-comissária.

Antes dos boatos de que Kabaeva supostamente está na Suíça, o cientista político Valery Solovey, conhecido por suas teorias da conspiração, disse que o presidente escondeu sua família em um bunker de luxo de alta tecnologia na Sibéria, informação que não foi confirmada.

