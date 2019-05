Queda de guindaste em rua movimentada deixa quatro mortos em Seattle

A queda de um guindaste do topo de um prédio no novo campus do Google em Seattle, nos Estados Unidos, atingiu pessoas e carros na Mercer Street, uma das ruas mais movimentadas da cidade. Quatro pessoas morreram, informaram os bombeiros neste domingo 28. Ao menos oito ficaram feridas e três delas precisaram ser levadas para o hospital. O guindaste de construção cedeu durante uma tempestade com rajadas de vento.

Autoridades da Seattle Pacific University afirmaram que uma de suas estudantes morreu quando o carro em que estava foi atingido pela estrutura. Sarah Wong pretendia se formar em enfermagem e vivia no campus.

Dois trabalhadores da obra também morreram. Ainda não há informações sobre a quarta vítima.

Tim Church, porta-voz do Departamento de Trabalho e Indústrias de Washington, diz que a agência abriu formalmente uma investigação sobre quatro empresas – a GLY, a Northwest Tower Crane Service Inc., a Omega Rigging e a Machinery Moving Inc. e a Morrow Equipment Co. LLC. Church disse que não saber onde as empresas estão sediadas. Investigadores do Estado de Washington estão no local.

Dos feridos, um homem de 28 anos permanece hospitalizado em condições satisfatórias no hospital Harborview Medical Center. Uma mãe e seu bebê já foram liberados do hospital no sábado e uma quarta pessoa foi tratada no local e teve alta.

Os nomes das outras vítimas devem ser divulgados na segunda-feira, 29. Church disse que o guindaste estava sendo desmontado quando caiu do prédio. Segundo ele, a investigação sobre o acidente provavelmente levará meses.