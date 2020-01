Queda de avião-tanque que combatia incêndios na Austrália deixa 3 mortos

Um avião-tanque que combatia os incêndios florestais na Austrália caiu nesta quinta-feira, 23, matando os três tripulantes americanos que estavam a bordo. A aeronave, um Hércules C-130 modificado, caiu em uma região montanhosa no estado de Nova Gales do Sul.

Segundo as autoridades, o contato com o avião foi perdido por volta das 14h. “O localizador que usávamos parou de repente”, disse o chefe do Corpo de Bombeiro local, Shane Fitzsimmons, em uma coletiva de imprensa poucas horas após o acidente. “Há relatos iniciais que houve uma grande bola de fogo associada ao impacto do avião no solo”, afirmou. Fitzsimmons disse que as causas ainda serão investigadas, mas relatou que ventava muito na região no momento da queda.

O governador de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, disse que o acidente mostrou os perigos que os bombeiros enfrentam todos os dias para combater os incêndios. Pelo Twitter, o primeiro-ministro Scott Morison prestou condolência aos “entes queridos, amigos e colegas daqueles que perderam suas vidas”.

Os três americanos trabalhavam para a empresa canadense Coulson Aviation, que foi contratada pelo governo australiano para ajudar no combate aos incêndios. A empresa decidiu por manter todos seus aviões em solo após o acidente.

Publicidade

Os incêndios florestais na Austrália tiveram início em setembro de 2019, e já devastaram uma área de 100.000 quilômetros quadrados. A crise atual é a maior do tipo que o país já enfrentou. Ela tirou milhares de suas casas e já destruiu outras milhares de residências. Cientistas acreditam que entre meio bilhão a um bilhão de animais tenham morrido.

(Com AFP)