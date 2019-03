Queda de avião na Etiópia mata todas as 157 pessoas a bordo

A companhia Ethiopian Airlines confirmou que todas as 157 pessoas a bordo do avião da empresa que caiu neste domingo, 10, morreram no desastre. “O CEO do grupo, que está no local do acidente neste momento lamenta confirmar que não há sobreviventes”, diz um comunicado da companhia. “Ele expressa sua mais profunda condolência às famílias dos passageiros e tripulantes que perderam a vida nesse trágico acidente.”

Uma foto postada pelo grupo mostra uma cratera cheia de destroços no local da queda.

O voo ET 302 saiu de Adis Adeba, capital da Etiópia, rumo a Nairóbi, capital do Quênia, e caiu pouco depois de decolar. O Boeing 737 levava 149 passageiros e oito tripulantes. Segundo a televisão estatal da China, oito chineses estão entre as vítimas.

A Ethiopian Airlines informou que a aeronave caiu seis minutos depois da decolagem no aeroporto internacional de Adis Abeba, às 8h44 do horário local (2h44 de Brasília), perto da cidade de Bishoftu. O local fica cerca de 50 quilômetros ao sul da capital da Etiópia. O site Flightradar 24, que monitora voos ao redor do mundo, registrou que a aeronave apresentava velocidade “instável” após a decolagem.

O primeiro-ministro etíope, Aby Ahmed, expressou “suas mais profundas condolências às famílias daqueles que perderam seus entes queridos”.

Em nota, a Boeing lamentou a tragédia e comunicou que “uma equipe técnica” está preparada para dar assistência nas investigações do desastre.

O último acidente de grande porte envolvendo a Ethiopian Airlines aconteceu em 2010, quando uma aeronave da companhia caiu no mar depois de decolar de Beirute, no Líbano, rumo a Adis Abeba, matando as noventa pessoas a bordo.

Accident Bulletin no. 2

Issued on march 10, 2019 at 01:46 PM pic.twitter.com/KFKX6h2mxJ — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 10, 2019

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019

Boeing Statement on Ethiopian Airlines Flight 302: https://t.co/0jyiFuGHIE pic.twitter.com/NfE5S4LSlz — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) March 10, 2019

Foto de arquivo mostra Boeing 737 da Ethipian Airlines, mesmo modelo que caiu neste domingo Foto de arquivo mostra Boeing 737 da Ethipian Airlines, mesmo modelo que caiu neste domingo