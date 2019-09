Queda de avião na Colômbia deixa 7 mortos

Sete pessoas morreram e duas ficaram feridas neste domingo, 15, na queda de um avião da companhia aérea regional Transpacífico sobre uma área residencial na cidade de Popayán, no sudoeste da Colômbia.

“Lamentamos enormemente este acidente ocorrido com um pequeno avião. As notícias não são aduladoras: há sete pessoas falecidas, e duas pessoas estão no hospital San José”, afirmou o prefeito da cidade, Cesar Gómez Castro, em uma mensagem de vídeo.

A Aeronáutica Civil detalhou em comunicado que o acidente ocorreu minutos depois que a aeronave, um bimotor Piper PA-31-350, saiu do aeroporto Guillermo León Valencia, em Popayán, capital departamental do Cauca.

Gómez afirmou que os organismos de controle e as Forças Militares isolaram o local da queda para trabalhar no resgate das vítimas. A aeronave, com capacidade para sete passageiros, cobria a rota entre Popayán e a cidade litorânea de López de Micay, também no Cauca.

A Aeronáutica acrescentou que, até o momento, as causas do acidente são desconhecidas, mas peritos estão no local. Os destroços do avião ficaram sobre o telhado de várias casas do bairro Junín, perto do aeroporto.