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Um avião de transporte militar russo caiu na Sibéria, matando as 19 pessoas a bordo. O Ministério da Defesa aponta falha técnica como causa preliminar. O acidente ocorre dias antes de uma importante reunião trilateral entre Rússia, China e EUA, em que Putin busca fortalecer alianças e o diálogo em meio a tensões globais.

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Um avião de transporte militar caiu na região de Kemerovo, no sudoeste da Sibéria, na Rússia, nesta terça-feira, 17. Nenhuma das 19 pessoas a bordo sobreviveu, de acordo com o Ministério da Defesa russo.

Imagens de uma câmera de segurança, que viralizaram nas redes sociais, mostram o momento em que uma bola de luz desce verticalmente e forma um clarão ao atingir o solo.

O Ministério da Defesa informou que “a causa preliminar do desastre é uma falha técnica”, segundo a agência de notícias estatal RIA. Além disso, o veículo de comunicação afirmou que a aeronave caiu em uma área desabitada.

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Em uma publicação no Telegram feita no local do acidente, o governador regional, Ilya Seredyuk, escreveu que as equipes de emergência já haviam controlado o incêndio causado pela queda. Ele afirmou que a principal tarefa das equipes no momento era auxiliar na investigação do acidente.

O governador também postou um vídeo na internet mostrando a cena do acidente, que ocorreu perto da vila de Yagunovo. Ele disse que o avião estava sobrevoando a região antes de cair.

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Reunião trilateral se aproxima

O acidente ocorre em um momento crucial para a Rússia, que participará nos próximos dias de um momento histórico: uma reunião trilateral com a China e os Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 18, o presidente russo Vladimir Putin encontrou-se com o mandatário chinês Xi Jinping para reforçar a cooperação entre os dois países antes da conversa com Donald Trump.

Antes de conversar com Xi, Putin participou de um encontro com empresários durante a APEC e classificou a futura cúpula com os presidentes chinês e americano como “muito útil”. “Em um momento em que os riscos político-militares aumentam, o que é desesperadamente necessário é unidade em vez de divisão e diálogo em vez de ultimatos”, declarou o líder russo.

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+ O que esperar da histórica reunião entre Trump, Putin e Xi Jinping

Putin também afirmou que as avaliações e sanções impostas pelo Ocidente em resposta à guerra não conseguiram interromper o crescimento econômico da Rússia nem prejudicar de maneira decisiva as economias concorrentes. A declaração, porém, foi seguida por um recado do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que, diante do mesmo público, afirmou que as medidas contra Moscou serão intensificadas caso a guerra continue.