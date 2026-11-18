Queda de avião militar russo na Sibéria causa 19 mortes
Aeronave caiu em área desabitada, segundo governador da região, e equipes de emergência controlaram incêndio
Um avião de transporte militar caiu na região de Kemerovo, no sudoeste da Sibéria, na Rússia, nesta terça-feira, 17. Nenhuma das 19 pessoas a bordo sobreviveu, de acordo com o Ministério da Defesa russo.
Imagens de uma câmera de segurança, que viralizaram nas redes sociais, mostram o momento em que uma bola de luz desce verticalmente e forma um clarão ao atingir o solo.
Um avião de transporte militar russo caiu nesta terça-feira (17) na Sibéria, matando todas as 17 pessoas que estavam a bordo, segundo o jornal russo Izvestia. O acidente envolveu uma aeronave do modelo An-12 e ocorreu perto do vilarejo de Yagunovo, na região de Kemerovo, sendo confirmado pelo governador local, Ilya Seredyuk. Imagens de uma câmera de segurança, que viralizaram nas redes sociais, mostram o momento em que uma bola de luz desce verticalmente e forma um clarão ao atingir o solo. Imagens: reprodução #Russia #Sibéria #Avião #MundoSiga
— VEJA (@VEJA) November 17, 2026
O Ministério da Defesa informou que “a causa preliminar do desastre é uma falha técnica”, segundo a agência de notícias estatal RIA. Além disso, o veículo de comunicação afirmou que a aeronave caiu em uma área desabitada.
Em uma publicação no Telegram feita no local do acidente, o governador regional, Ilya Seredyuk, escreveu que as equipes de emergência já haviam controlado o incêndio causado pela queda. Ele afirmou que a principal tarefa das equipes no momento era auxiliar na investigação do acidente.
O governador também postou um vídeo na internet mostrando a cena do acidente, que ocorreu perto da vila de Yagunovo. Ele disse que o avião estava sobrevoando a região antes de cair.
Reunião trilateral se aproxima
O acidente ocorre em um momento crucial para a Rússia, que participará nos próximos dias de um momento histórico: uma reunião trilateral com a China e os Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 18, o presidente russo Vladimir Putin encontrou-se com o mandatário chinês Xi Jinping para reforçar a cooperação entre os dois países antes da conversa com Donald Trump.
Antes de conversar com Xi, Putin participou de um encontro com empresários durante a APEC e classificou a futura cúpula com os presidentes chinês e americano como “muito útil”. “Em um momento em que os riscos político-militares aumentam, o que é desesperadamente necessário é unidade em vez de divisão e diálogo em vez de ultimatos”, declarou o líder russo.
+ O que esperar da histórica reunião entre Trump, Putin e Xi Jinping
Putin também afirmou que as avaliações e sanções impostas pelo Ocidente em resposta à guerra não conseguiram interromper o crescimento econômico da Rússia nem prejudicar de maneira decisiva as economias concorrentes. A declaração, porém, foi seguida por um recado do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que, diante do mesmo público, afirmou que as medidas contra Moscou serão intensificadas caso a guerra continue.