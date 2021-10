Queda de avião com paraquedistas na Rússia deixa ao menos 16 mortos

Um avião de modelo L-410 caiu na manhã deste domingo, 10, em Menzelinsk, cidade na República do Tartaristão, na Rússia. Segundo informações oficiais, dezesseis pessoas morreram e seis outras estão feridas em estado grave. A aeronave, que caiu pouco depois da decolagem, transportava um grupo de paraquedistas.

De acordo com a agência de informação russa, o avião de 1987 era parte de uma cooperativa esportiva ligada ao exército e a equipe que operava a aeronave era bastante experiente. As autoridades locais deram início a uma investigação sobre as causas do acidente. Até o momento, suspeita-se de que um dos motores da aeronave tenha falhado e que o voo estaria superlotado.

Este é o terceiro acidente do tipo no país envolvendo o mesmo modelo de avião, um bimotor de curto alcance. A falta de uma boa manutenção e o clima de inverno extremo também são apontados como causas para os desastres.