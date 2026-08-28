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Que sufoco: as reações ao ‘Dia D Econômico’ de Trump

Tudo soa como reciclagem da velha receita que nunca balançou a teocracia de turbante

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h25
Mulher de hijab preto e blusa verde-oliva em primeiro plano, com um outdoor ao fundo. O outdoor mostra Donald Trump submerso, com a boca aberta, braços estendidos e sapatos flutuando. Peixes, tubarões e notas de dólar em um anzol completam a cena subaquática. Há texto em persa e inglês VICTORY! no outdoor. Arbustos e um poste de luz aparecem na parte inferior da imagem
 (Fatemeh Bahrami/Anadolu/Getty Images)
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Afinal, o que faz Donald Trump se debatendo nas águas do Estreito de Ormuz? A cena, pintada em um muro de Teerã, é a reação em tom de piada do governo do Irã ao chamado “Dia D Econômico”, anunciado em tom épico, na segunda-feira 24, pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent. A alusão ao desembarque dos Aliados que mudou os rumos da II Guerra foi tirada da manga para conferir grandeza a um recém-divulgado pacote de novas sanções contra a república dos aiatolás. O conjunto de medidas tem por objetivo asfixiar o inimigo, começando pelo setor petrolífero, ao punir empresas (quase setenta delas agora sob embargo) e países (isso ainda no terreno das ameaças) que ajudam a girar as engrenagens do setor. Embora iniciativas de tal natureza recaiam sobre os iranianos desde a revolução de 1979, nunca a Casa Branca havia aventado de forma tão direta um castigo a nações que mantêm laços com o “pária”. O alvo mais sensível é a China, maior comprador do petróleo de lá — Xi Jinping logo avisou que pode retaliar os Estados Unidos. O grande problema é que tudo soa como reciclagem da velha receita que nunca balançou a teocracia de turbante, sempre pronta para burlar o paredão americano. O tal Dia D é mais uma tentativa de Trump de se livrar do enrosco no qual se meteu no Oriente Médio, que vem solapando sua popularidade às vésperas de eleições cruciais. Até agora, nem a via das bombas nem tampouco a da diplomacia têm feito o governo do Irã piscar. Em meio ao embate sem horizonte de fim, resta a pergunta que não quer calar: quem vai ficar sem ar primeiro?

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

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