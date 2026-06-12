Que cessar-fogo é esse? Trump embaralha a chance de acordo com o Irã

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A campanha militar no Oriente Médio se arrasta com Trump buscando um fim, mas os últimos dias foram marcados por intensos bombardeios no Irã, Israel e Líbano. Um cessar-fogo “furado” e negociações travadas mantêm a região em ebulição, com graves impactos globais, especialmente no preço do petróleo.

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Não há nada que Donald Trump, presidente da nação mais poderosa do mundo, precise mais neste momento do que pôr um ponto-final na arrastada campanha militar que empreende no Oriente Médio. E, no entanto, os últimos dias foram marcados pelo estrondo de bombas no Irã, em Israel, e no Líbano, contra as posições navais americanas na região, em todo o tabuleiro onde se desenrola o atual conflito — supostamente resguardado, aliás, pelo cessar-fogo mais furado da história. Meio que empurrado pela sequência de ataques de parte a parte, que jogaram água gelada nas relutantes e convolutas negociações em prol de um acordo que permita uma saída minimamente honrosa para todos os lados, Trump anunciou, na quarta-feira 10, que os Estados Unidos se preparavam para “atacar com força” os iranianos, como forma de fazê-los “pagar o preço” da demora em firmar um pacto aceitável. Horas depois, uma chuva de bombas caiu sobre instalações iranianas, a segunda em dois dias.

O presidente Masoud Pezeshkian postou no X que Teerã “se manterá firme diante de qualquer pressão ou ameaça”, antecipando uma escalada do embate. Se ela virá com vigor renovado e longa duração, o tempo e as considerações políticas e econômicas em jogo dirão. Difícil identificar o furo na peneira do cessar-fogo estabelecido em abril, que acabou por abrir a brecha para os recentes ataques, mas acompanhar o bate-rebate dos últimos dez dias dá a dimensão das variadas travas que complicam o alcance de um acordo.

Israel, persistente em sua caça ao Hezbollah, milícia libanesa que o Irã patrocina para fustigar o território israelense em sua fronteira norte, preparava um ataque iminente a redutos dele em Beirute. Nessa etapa dos acontecimentos, a capital libanesa era mantida fora da batalha. Trump entrou em ação, impediu a operação e anunciou um cessar-fogo dentro do cessar-fogo no Líbano. O Hezbollah não aceitou, exigiu a retirada das tropas israelenses e seguiu atirando seus drones contra as forças de ocupação e as cidades israelenses na sua mira. Israel, diante disso, desafiou Trump, reativou o plano inicial e atingiu a capital do Líbano. Aconteceu o que não acontecia desde abril: mísseis iranianos (interceptados sem grandes danos) foram disparados contra o Estado judeu, que revidou bombardeando instalações da nação persa, inclusive sua maior refinaria de petróleo e usinas de tratamento de água.

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Trump mais uma vez entrou em campo e parecia estar acalmando os ânimos quando um helicóptero-­patrulha Apache foi abatido pelo Irã nas proximidades do Estreito de Ormuz, a vital rota de passagem de parte do petróleo mundial, que está fechado. Os dois pilotos foram resgatados ilesos, em uma ação espetacular, por uma lancha-drone, mas o estrago estava feito. “Os Estados Unidos vão, por necessidade, responder a esse ataque”, escreveu Trump em sua rede social. Dito e feito: caças americanos bombardearam posições iranianas próximas ao estreito, enquanto o Irã disparava contra alvos em países aliados da Casa Branca no Golfo Pérsico. No dia seguinte veio a nova e mais ofensiva investida, retomando um ciclo vicioso de ataques e contra-­ataques que só alonga o tempestuoso caminho para a paz.

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Os esforços diplomáticos intermediados por Paquistão e Catar, travados por posições muitas vezes diametralmente opostas entre Estados Unidos, Israel e Irã, colocam os três países em um limbo — e o resto do planeta à beira de um ataque de nervos com a repercussão do conflito nos preços do combustível que move o mundo. Qualquer possibilidade de acordo requer que o Irã volte a liberar o tráfego marítimo por Ormuz e que Washington suspenda seu bloqueio a embarcações iranianas no Golfo de Omã, logo adiante — e até agora os dois lados não arredam pé, esperando para ver quem cede primeiro.

O desenho final do pacto prevê uma incômoda segunda fase, que livre Teerã das pesadas sanções e bloqueios de milhões de dólares em depósitos internacionais que dragam sua economia. Em troca, os iranianos dariam um destino aceitável por todas as partes a seu estoque de urânio enriquecido, seja acomodando-o em outro país, seja diluindo o nível de enriquecimento. Assim, em tese, estaria eliminada a chance de o país chegar à bomba atômica, motivo alegado por Estados Unidos e Israel para o confronto. “O dilema está na sequência dos termos do acordo em pauta. Os americanos querem obter muito de cara e deixar pouco para depois. Os iranianos preferem ceder pouco agora e negociar o grosso mais tarde”, analisa Sanam Vakil, diretora do programa de Oriente Médio do think tank Chatham House.

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Na quarta-feira 10, a Agência Internacional de Energia Atômica, órgão da ONU, ordenou ao Irã que volte a permitir inspeções regulares de seu programa nuclear, como vinha acontecendo — com certa resistência — antes de Trump assumir a Casa Branca, e ouviu um sonoro não. O governo dos aiatolás, mesmo com a Força Aérea e a Marinha destroçadas e a receita estrangulada por não exportar petróleo há meses, mostra disposição para enrolar e tirar partido o quanto pode de sua posição desafiadora perante o adversário muitíssimo mais poderoso. Depois de evitar durante décadas o enfrentamento direto com Estados Unidos (o Grande Demônio) e Israel (o Pequeno Demônio, que promete varrer do mapa), deixando o serviço sujo para a rede de milícias aliadas na região enquanto ampliava seu arsenal de mísseis e drones, o Irã agora usa a força militar que lhe resta não para garantir uma impossível vitória decisiva, mas para sinalizar firmeza e determinação. “Quando a diplomacia funciona como um mecanismo de gestão de crises, perde força a pressão pelas difíceis concessões que uma paz duradoura exige”, argumenta Bamo Nouri, professor de política internacional da Universidade de West London.

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Já a Casa Branca tem pressa em sair do enrosco em que se meteu: por causa da guerra impopular e da inflação puxada pelo preço da gasolina, que em maio bateu em 4,2%, a mais alta desde 2023, Trump, cabo eleitoral crucial para os republicanos, é desaprovado por 65% dos eleitores a cinco meses da eleição para o Congresso, onde corre o risco de perder a magra maioria que hoje lhe permite agir sem prestar muitas contas. Espremido entre a resistência do Irã e a pressa dos Estados Unidos, Israel, que tem nos aiatolás uma ameaça existencial, segue bombardeando até o limite e um pouco além.

A exemplo de Trump, o primeiro-­ministro Benjamin Netanyahu anda com a popularidade em baixa e viu ruir o projeto inicial de, com os ataques no fim de fevereiro, depor o regime teocrático e anular seu programa nuclear, e tenta obter uma vitória estratégica ao menos no Líbano, impondo pela força o domínio israelense. Essa disposição entra em choque com a urgência americana de pôr fim à guerra e provocou uma ruptura entre os dois aliados históricos. Em uma conversa convenientemente vazada há poucos dias, Trump chamou Netanyahu de “maluco” (acompanhado de termo não publicável) e avisou: “Se você não tomar cuidado, vai acabar sozinho”. Mais recentemente, levantou a hipótese de o primeiro-ministro não concorrer à reeleição — o que foi prontamente negado por seu partido. Com aliados se digladiando, o inimigo em pedaços e bombas e drones no horizonte, o Oriente Médio continua como sempre: pegando fogo.

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Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999