Quatro pessoas são gravemente feridas por raio perto da Casa Branca

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas após serem atingidas por um raio na noite de quinta-feira 4, perto da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos.

Os dois homens e duas mulheres estavam em Lafayette Park, parque público em Washington D.C., quando foram surpreendidos por uma violenta tempestade, informou o corpo de bombeiros.

“Todos os quatro sofreram ferimentos críticos e corriam risco de vida”, disse a DC Fire em comunicado.

A Emergency Medical Services (EMS), serviço de emergência local, informou que as vítimas do incidente, cujas identidades ainda não foram divulgadas, foram transportadas para hospitais da região.

O local onde ocorreu o fenômeno, Lafayette Square, fica ao norte da Casa Branca e geralmente está lotado de visitantes, especialmente durante o verão.

Por causa da proximidade do parque com a sede da presidência dos Estados Unidos, membros do serviço secreto nacional estavam entre os primeiros a socorrer as vítimas.

Após o incidente, parte do parque permaneceu fechada, com serviços de emergência no local.