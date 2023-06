Quatro crianças estão entre os 10 mortos em ataque a pizzaria na Ucrânia

A Ucrânia informou nesta quarta-feira, 28, que quatro crianças estão entre as 10 pessoas mortas em um ataque com foguetes da Rússia, que atingiram uma pizzaria lotada na cidade de Kramatorsk, no leste do país. Ao todo, 56 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, e os bombeiros continuam vasculhando os escombros em busca de sobreviventes.

De acordo com o serviço de emergência ucranianos, dois mísseis Iskander atingiram a pizzaria RIA Pizza, no centro da cidade, quando estava cheia de clientes, na noite de terça-feira 27. O restaurante costuma ser frequentado por civis e jornalistas estrangeiros.

“Dois foguetes foram disparados contra um estabelecimento de alimentação no centro da cidade, onde havia um grande número de civis”, disse Pavlo Kyrylenko, governador da região de Donetsk.

O prefeito de Kramatorsk, Oleksandr Goncharenko, disse que a última vítima encontrada era um menino.

“As equipes de resgate retiraram o corpo de um menino dos escombros”, escreveu ele no aplicativo de mensagens Telegram.

No local, uma grande multidão se reuniu em torno de policiais, equipes de emergência e militares, que continuam operações para resgatar as vítimas. Relatos de testemunhas a agências de notícias internacionais descrevem que cerca de 12 pessoas foram retiradas dos escombros.

Entre os mortos identificados estão as gêmeas Yulia e Anna Aksenchenko, de 14 anos. As meninas eram alunas da escola primária de Kramatorsk e estavam prestes a terminar o 8º ano do Ensino Fundamental. Uma menina de 17 anos também foi morta e um bebê sofreu ferimentos na cabeça.

Yulia and Anna Aksenchenko, twin sisters, were killed in a missile attack by the russian terrorists on a cafe in Kramatorsk, Donetsk region.

The girls should have turned 15 in September.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/JmVdGrONeT — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 28, 2023

Os sobreviventes foram levados para o hospital de Kramatorsk. Um dos cozinheiros do restaurante, Ruslan, de 32 anos, disse que teve sorte por ter sobrevivido e relatou que havia “muita gente” no restaurante.

Outra mulher disse que seu meio-irmão Nikita, de 23 anos, estava perto do forno de pizza no momento da explosão. “Eles não podem tirar ele de lá, ele estava coberto por escombros”, disse Natalia à agência de notícias AFP.

Além disso, vários fotógrafos e jornalistas correspondentes estavam na pizzaria durante a chuva de mísseis. Entre eles estavam o romancista e jornalista colombiano Héctor Abad Faciolince e seu colega, Sergio Jaramillo Caro, que recentemente atuou como alto comissário para a paz na Colômbia. Ambos sofreram ferimentos leves e foram tratados no hospital de Kramatorsk.

O ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, Ihor Klymenko, acusou a Rússia de escolher locais lotados como alvos. Os ataques também foram condenados pelos Estados Unidos, que os caracterizaram como “brutais”.

Segundo Andriy Kostin, procurador-geral da Ucrânia, os mísseis utilizados têm uma margem de erro de alvo (CEP) de 30 a 70 metros, que é reduzida para 5 a 7 metros quando equipados com um sistema de orientação.

“Isso significa que a Rússia estava deliberadamente mirando em civis. Não que alguém precise de mais provas disso”, avaliou Kostin.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em seu discurso noturno em vídeo, condenou o ataque “brutal” contra civis.

“Cada manifestação de terror prova repetidamente para nós e para o mundo inteiro que a Rússia merece apenas uma coisa como resultado de tudo o que fez – derrota e um tribunal, julgamentos justos e legais contra todos os assassinos e terroristas russos”, disse.

A SBU, agência de inteligência da Ucrânia, disse que prendeu um residente de Kramatorsk que ajudou a coordenar o ataque e supostamente enviou imagens de vídeo do restaurante para os militares russos.

