Quase metade dos russos afirma que salário é insuficiente, diz pesquisa

Uma pesquisa da recrutadora Headhunter, publicada nesta segunda-feira, 23, revelou que 45% dos habitantes da Rússia afirmam que seu salário “é insuficiente” para cobrir despesas básicas. O mesmo levantamento indicou que outros 36% disseram que os ganhos são bastam para pagar as contas, “mas com dificuldade”, quase dois anos após o início da guerra na Ucrânia e a implementação de sanções econômicas contra moscou.

A sondagem, conduzida neste mês com 5 mil pessoas, demonstrou um aumento de 20 pontos percentuais em dois anos dos russos que avaliam seus salários como “insuficientes”.

Os dados expõem a grave crise econômica em que o país entrou para financiar seu conflito contra Kiev. A Rússia sofre também com as sanções econômicas impostas pelo Ocidente como retaliação pela invasão. Aos poucos, as medidas surtiram efeito, levando à desvalorização do rublo e aumentando a inflação.

+ Lula fala com Putin por telefone sobre guerras em Gaza e na Ucrânia

As taxas de juros da Rússia, já em 13%, devem subir ainda mais para tentar conter a alta nos preços — que pode terminar em torno de 7% neste ano, três pontos percentuais acima dos 4% previstos pelo Banco da Rússia.

Continua após a publicidade

A questão colocada aos cidadãos russos, neste levantamento, era se o salário era suficiente, sem que levassem em conta rendimentos de segundos empregos ou investimentos. Apenas uma em cada cinco pessoas disse “sim”. O salário médio mensal era de 71.419 rublos (cerca de R$ 3.780 reais) em julho, segundo dados do instituto de pesquisa estatal Rosstat.

Dos 45% que não têm dinheiro para custear o essencial, mais da metade disse que faltam pelo menos 20.000 rublos (cerca de R$ 1000 reais) por mês.

No entanto, existe um movimento de valorização do salário, impulsionado pela indústria que produz itens de defesa para serem usados na guerra. Enquanto isso, outros segmentos lutam para não perder mão-de-obra, mas enfrentam dificuldade em competir com os salários da indústria bélica.

Em 2022, a inflação de dois dígitos já assolou o consumo no país, e por mais que a economia se recupere de uma queda de 2,1% no PIB, as perspectivas a longo prazo, tanto do FMI quanto da própria Rússia, são desanimadoras.

Continua após a publicidade