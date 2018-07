Quase metade da população americana considera Trump racista, diz pesquisa

Cerca de 49% dos americanos considera racista o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É o que indica uma pesquisa divulgada ontem (3) pela Universidade Quinnipiac, no estado de Connecticut, esmiúça a opinião da população americana sobre temas relacionados à imigração e ao governo de Trump.

Entre os 1.020 eleitores entrevistados, 47% afirmaram que o presidente americano não é racista, enquanto os 4% restantes não souberam ou não quiseram responder. Ainda assim, 50% dos participantes disseram acreditar que o real motivo por trás das políticas de imigração adotadas pelo governo de Trump é proteger as fronteiras, contra 44% que afirmam se tratar de ideais racistas.

Cerca de 58% dos entrevistados disseram que desaprovam as políticas de imigração de Trump, contra 39% que as aprovam. Além disso, 55% dos participantes acreditam que, no geral, o presidente americano não está fazendo um bom trabalho em seu governo, frente a 40% que pensam o oposto.

“Triste”, “terrível”, “ruim” e “errado” foram as palavras mais usadas pelos eleitores para descrever a prática de separar as crianças de seus pais quando as famílias tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, adotada desde abril pelo departamento de Justiça. Todas as 18 palavras no topo da lista são negativas, embora a questão fosse aberta e permitisse qualquer resposta.

“Quando se trata da separação de crianças imigrantes de seus pais, os eleitores americanos estão claramente chocados [com a medida]”, afirma um dos líderes da pesquisa, Tim Malloy, em comunicado.

Separar as crianças de seus pais é visto como uma violação dos direitos humanos para 60% dos participantes, enquanto 36% discordam. Na opinião de 83% dos entrevistados, a administração Trump tem a responsabilidade de reunir essas crianças com seus pais, contra 12% contrários a essa afirmação.

Os dados ainda apontam que 69% dos eleitores acreditam que imigrantes ilegais não são mais propensos a cometer crimes do que cidadãos americanos. Outros 25%, porém, acreditam que sim.

No último sábado (30), milhares de pessoas saíram às ruas nos Estados Unidos em protesto às políticas de imigração de Trump. De maio passado até meados de junho, 2.300 crianças tinham sido separadas de seus pais, detidos quando cruzavam a fronteira.

Há exatamente duas semanas, sob forte pressão, Trump decidiu pôr fim às separações de famílias de migrantes, cujos filhos ficaram dispersos em abrigos de todo o país. A Justiça americana ordenou que as crianças fossem reunidas com seus pais em até 30 dias.