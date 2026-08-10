Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Mundo

Quase 900 milhões de pessoas viveram o julho mais quente da história em 2026, revela análise

Dados do monitor europeu Copernicus mostram que 33 países bateram o recorde de temperatura para o mês

Por Amanda Péchy 10 ago 2026, 09h12 | Atualizado em 10 ago 2026, 11h02
Caminhão de bombeiros vermelho com mangueira estendida, enquanto um bombeiro observa um incêndio florestal intenso com chamas altas e fumaça densa no céu
Bombeiros tentam apagar incêndios em árvores utilizando um caminhão-pipa para áreas florestais perto de Le Porge, no sudoeste da França, em 23 de julho de 2026. (ROMAIN PERROCHEAU/AFP)
Continua após publicidade
Quase 900 milhões de pessoas viveram o julho mais quente da história em 2026, revela análise Priorizar nos meus resultados Google

Da América Latina à África e Europa, diversas regiões do mundo, onde vivem quase 900 milhões de pessoas, registraram em 2026 o mês de julho mais quente da história, revelou nesta segunda-feira, 10, uma análise da agência de notícias AFP baseada em dados do monitor climático europeu Copernicus.

A análise detalhada de bilhões de dados do Copernicus revela que 33 países bateram o recorde de temperatura para o mês de julho. Em alguns deles, agências meteorológicas como a Aemet, da Espanha, ou a francesa Météo-France já anunciaram ter observado medições jamais vistas nos termômetros, mas muitos Estados com menos recursos que os países ricos não divulgam dados climáticos detalhados.

Os dados do Copernicus incluem medições efetuadas por satélites, estações meteorológicas terrestres, marítimas ou aéreas, e modelos numéricos, abrangendo todo o planeta, hora a hora, desde 1970.

Siga

Sahel dois graus mais quente

Das 900 milhões de pessoas afetadas, quase 400 milhões vivem na África, principalmente no cinturão do Sahel. Nesta região ao norte do continente, 10 países bateram o recorde mensal de calor em julho, incluindo Mauritânia, Níger, Burkina Faso, Sudão, Quênia e Etiópia.

Nas áreas mais próximas à Linha do Equador, a amplitude das temperaturas e suas anomalias costumam ser menores do que nas zonas temperadas.

Continua após a publicidade

Alguns países, no entanto, como o Chade ou o Sudão, superam em mais de 2°C as temperaturas normais de julho calculadas para o período de referência 1981-2010.

Desde 2015, os episódios de calor extremo no Sahel tornaram-se “quase 10 vezes mais prováveis”, alertaram em janeiro os cientistas da World Weather Attribution (WWA), que avaliam o papel das mudanças climáticas nos fenômenos meteorológicos extremos.

Os países do Sahel estão entre os mais vulneráveis ao aumento das temperaturas. Muitos já enfrentam conflitos armados, insegurança alimentar e grande pobreza.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

El Niño no ‘Corredor Seco’

Na América Central e no norte da América do Sul, o fenômeno climático natural El Niño, que começou em junho e atingirá o ponto máximo no fim do ano, provocou temperaturas sem precedentes.

Do México até o norte do Brasil, passando pelas costas do Pacífico e pelo escudo das Guianas, quase 110 milhões de pessoas viveram o mês de julho mais quente da história dos registros.

Continua após a publicidade

El Salvador, Nicarágua e Honduras, situados na região conhecida como “Corredor Seco”, bateram recordes de temperatura mensal, tanto em junho quanto em julho, o que agravou os temores de fome.

O Programa Mundial de Alimentos (PMA), das Nações Unidas, considera que a América Central “provavelmente será a região mais afetada em termos de aumento relativo da insegurança alimentar”. Incluindo o Caribe, o PMA prevê que haverá mais 16 milhões de pessoas afetadas até o fim de 2027.

Europa queima

Quase 120 milhões de europeus vivem em regiões onde o mês de julho deste ano foi o mais quente já registrado, principalmente no Reino Unido, na Espanha e na França.

Continua após a publicidade

Na Espanha, a temperatura média foi de 25,7ºC (2,6ºC acima do normal, calculado com base na média de 1991-2020). Julho de 2026 foi, “empatado com julho de 2022, o mês mais quente de toda a série histórica, não apenas em comparação com os demais meses de julho, mas com todos os meses do ano”, segundo a Aemet.

Espanha e França também registraram níveis recordes de seca, o que favoreceu incêndios devastadores.

O incêndio na província de Ávila, que queimou quase 50 mil hectares no fim de julho, é considerado o maior da história recente da Espanha. Ao mesmo tempo, outro incêndio devastou quase 42 mil hectares e provocou a fuga de mais de 220 mil pessoas em Gironde, no sudoeste da França.

Continua após a publicidade

Outras regiões do mundo, menos extensas e mais dispersas, mas onde vivem mais de 250 milhões de pessoas no total, também registraram temperaturas sem precedentes para um mês de julho, como a província chinesa de Sichuan, ou Wyoming e Colorado, nos Estados Unidos.

(Com informações da AFP)

Publicidade
TAGS:
África
América Latina
Aquecimento Global
Clima
El Niño
Europa
Incêndios
incêndios florestais
mudança climática
mudanças climáticas
onda de calor
onda de calor na europa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).