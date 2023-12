Quase 60% dos americanos reprovam postura de Biden perante guerra em Gaza

Uma pesquisa do jornal americano The New York Times em parceria com a Sienna College revelou nesta terça-feira, 19, que os americanos desaprovam, em peso, o modo como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lida com a guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas. Com críticos à direita e à esquerda, quase 60% dos eleitores acreditam que o chefe da Casa Branca está fazendo um mau trabalho.

O levantamento mostra que as opiniões são polarizantes e, portanto, não apontam um caminho claro para a formulação de políticas do governo americano a respeito do conflito. Até o momento, mais de 19 mil palestinos, a maioria mulheres e crianças, foram vitimados e outros 52 mil ficaram feridos. Do outro lado, cerca de 1.200 israelenses foram mortos pelo Hamas, com quase 4 mil feridos.

Os bombardeios israelenses “indiscriminados”, como disse Biden, contra o enclave palestino levaram o presidente a subir o tom com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O democrata afirmou que o líder de Tel Aviv “está tornando tudo muito difícil” e que a administração linha-dura fará com que Israel perca seu apoio internacional.

A mudança de discurso, no entanto, não aliviou a barra para o democrata.

Uma parte dos americanos ( 39% ) deseja que o cerco contra os militantes seja intensificado, dando continuidade às campanhas militares de Israel;

A outra (44%), quer que o governo Biden deixe de apoiar os ataques à Faixa de Gaza, de modo a reduzir as baixas civis.

O resultado de um cenário tão complexo é traduzido em 57% de reprovação, contra 33% de aprovação, da forma como o chefe da Casa Branca lida com o conflito.

A visão dos jovens

A pesquisa também indica que 46% dos entrevistados acreditam que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria melhor desempenho ao lidar com a guerra no Oriente Médio. Entre os mais jovens (18 a 29 anos), camada tradicionalmente progressista e democrata, quase três a cada quatro condenam a postura de Biden e 49% dizem pensar no republicano como uma alternativa nas eleições de 2024, contra os 43% do atual presidente.

É um salto em relação a julho, quando outra pesquisa do NYT revelou que o democrata liderava entre os jovens com 10 pontos percentuais de vantagem.

Embora polarizados, a juventude tende ao consenso na visão sobre Israel, que é negativa. Usuários do TikTok, rede mais popular entre a garotada, são os mais inflexíveis nas opiniões. O motivo é nítido: expostos a centenas de vídeos de bombardeios, de palestinos feridos em hospitais e da devastação de casas, os mais novos tornaram-se mais indignados com o modus operandi do Estado israelense.

Poucos jovens acreditam que Israel leva a sério a paz futura com os palestinos;

Cerca de metade enxerga que Tel Aviv mata civis intencionalmente;

Quase três a cada quatro deles afirmam que não está sendo o suficiente para evitar mais mortes de inocentes;

A maioria é contrária à ajuda econômica e militar adicional a Netanyahu.

Eleitores mais velhos

A visão jovem destoa em parte do resto da população, que tende a ser pró-Israel. Na faixa dos 45 aos 64 anos, 57% simpatiza mais com os israelenses – número ampliado entre os 65+, que chega a 63%. A única categoria mais amplamente pró-palestinos é daqueles entre 18 a 29 anos (46%).

Os idosos, além disso, parecem compadecidos com Biden e apoiam seus esforços – 52% deles aprovam a gestão americana da guerra, ou seja, 12 pontos percentuais a mais do que o levantamento geral.

Mas os americanos estão de acordo em um ponto: 48% dos entrevistados, no geral, dizem que o governo israelense não toma precauções suficientes para proteger civis em Gaza.

Democratas x Republicanos

O partidarismo parece ter tomado conta da situação no Oriente Médio, para felicidade dos republicanos, que há anos tentam trazer Israel para o centro da política nacional. A novidade, contudo, pode colocar judeus membros do Partido Democrata numa saia justa, em meio a alegações de que condenar os planos de Netanyahu abre espaço para o crescimento do antissemitismo.

Ao menos 76% dos republicanos simpatizam com Israel em vez dos palestinos. Entre os cristãos evangélicos brancos, o apreço é ainda maior, chegando a 80%. Os democratas, como esperado, não entraram em um consenso: 31% estão com os israelenses, 34% com os palestinos e 16% disseram que são simpáticos a ambos os lados.

