Quase 40°C na Espanha, dezenas de mortes na França: onda de calor coloca Europa em alerta

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A Europa enfrenta sua segunda onda de calor em menos de um mês, com cidades como Roma, Paris e Londres em alerta máximo. Recordes de temperatura são batidos, levando a mortes na França e pressão sobre serviços. A ONU associa o fenômeno à crise climática, alertando para eventos extremos.

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Uma intensa onda de calor atinge grande parte da Europa nesta terça-feira, 23, colocando cidades como Roma, Paris, Madri e Londres em estado de alerta. Trata-se da segunda onda de calor registrada em menos de um mês no continente.

Na Itália, 15 cidades, incluindo Roma e Milão, foram colocadas sob o nível máximo de alerta para altas temperaturas. Espera-se que o número aumente para 16 na quarta-feira, 24. Já o Reino Unido se prepara para que os termômetros superem o recente recorde histórico de 35,6°C, registrado no início deste mês.

O serviço meteorológico britânico Met Office alertou que a atual onda de calor poderá elevar as temperaturas acima de 39°C em algumas regiões do Reino Unido, em um novo recorde para o mês de junho. Em meio ao evento climático extremo, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, relacionou o fenômeno aos efeitos das mudanças climáticas.

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“Uma crise climática está nos empurrando cada vez mais para temperaturas mais altas e nos aproximando de pontos de inflexão catastróficos, e uma crise energética está expondo a insensatez de um mundo viciado em hidrocarbonetos”, disse Guterres durante Semana de Ação Climática de Londres, acrescentando que a cidade “está fervendo.”

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A França registrou na madrugada desta terça-feira a noite mais quente desde o início das medições meteorológicas, em 1947. A temperatura média nacional atingiu 21,6°C, superando o recorde anterior de 2019, de acordo com o serviço meteorológico Météo France. Na segunda-feira 22, o país também bateu seu recorde de temperatura média para o mês de junho, com 29,2ºC.

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Quase 40 pessoas morreram afogadas desde o dia 18 de junho na França, muitas delas jovens que procuravam rios, lagos e canais para escapar das altas temperaturas. O governo francês também investiga a relação do calor com a morte de dois irmãos, de 2 e 4 anos, encontrados dentro de um carro no sul do país. Outras três pessoas idosas morreram em decorrência de problemas de saúde agravados pelas temperaturas elevadas.

Na Espanha, praticamente todo o território está sob alerta por calor. A agência meteorológica nacional emitiu avisos vermelhos para áreas da Andaluzia, do País Basco e da Cantábria. Em cidades do norte espanhol, onde temperaturas tão elevadas são incomuns, os termômetros podem alcançar 40°C.

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Meteorologistas alertam que o episódio pode se prolongar até o fim de semana. Segundo o consenso científico, as mudanças climáticas provocadas pela ação humana estão aumentando a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas e tempestades.

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Diante das altas temperaturas, autoridades europeias reforçaram recomendações para que a população evite exposição prolongada ao sol, mantenha a hidratação e redobre os cuidados com grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas.