Quase 300 turistas estrangeiros desaparecem em enchentes no Nepal; veja nacionalidades

Ler Resumo





Uma avalanche de lama e rochas na fronteira entre Nepal e Tibete causou enchentes catastróficas, resultando em 95 mortos e centenas de desaparecidos, incluindo turistas estrangeiros. As operações de busca e resgate enfrentam terreno difícil, enquanto líderes de ambos os países mobilizam esforços para minimizar vítimas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma avalanche de lama e rochas engoliu um rio na fronteira do Himalaia, entre o Nepal e o Tibete chinês, nesta quarta-feira, 26, provocando enchentes catastróficas no lado nepalês que mataram pelo menos 95 pessoas, segundo os dados mais recentes, e deixaram centenas de turistas desaparecidos.

Em meio a um desastre ainda em curso, vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas sendo arrastadas pela correnteza. Em meio a operações de busca e resgate, autoridades de ambos os lados da fronteira temem que o número de vítimas fatais aumente exponencialmente devido à destruição em larga escala.

+ Vídeo: Nepal e Tibete têm avalanche de lama após enchentes; centenas estão desaparecidos

O Conselho de Turismo do Nepal informou que um levantamento preliminar, recebido de empresas de turismo e viagens, identificou 384 turistas dados como desaparecidos nas áreas afetadas.

Continua após a publicidade

Esse total inclui 93 cidadãos nepaleses e 291 cidadãos estrangeiros. As nacionalidades de 111 dos desaparecidos não foram confirmadas por ora, informaram as autoridades, mas sabe-se que nesse rol há:

3 americanos

12 britânicos

142 indianos

17 malaios

4 sul-africanos

8 sul-coreanos

1 australiano

1 holandês

Ainda não se sabe a nacionalidade das vítimas fatais.

Continua após a publicidade

O Exército do país, encravado na cordilheira do Himalaia, anunciou a mobilização de 14 helicópteros e equipes de resgate para apoiar os trabalhos, mas o terreno montanhoso do Nepal, repleto de vales profundos e desfiladeiros estreitos, torna desafiadoras as operações. De acordo com a agência de notícias Reuters, os helicópteros não conseguiram pousar nas áreas afetadas de Syapru Besi e Timure.

As enchentes repentinas devastaram vilarejos, atingindo com força casas, estradas, pontes e usinas de energia. Vídeos transmitidos pela imprensa local e publicados nas redes sociais mostram torrentes violentas de água avançando por vales e montanhas, derrubando pontes e barragens e arrastando construções.

Continua após a publicidade

O presidente do Nepal, Ramachandra Paudel, declarou-se “extremamente entristecido” com a “perda de vidas e de bens causada pela enchente repentina”. Ele conclamou o governo, os partidos políticos, as agências e a população em geral a intensificarem os esforços de resgate e assistência.

‘Muitas vítimas’

No vizinho Tibete, do lado chinês da fronteira, um deslizamento de terra procedente do Nepal deixou “muitas vítimas e desaparecidos no Porto Gyirong”, informou a emissora estatal chinesa CCTV.

A agência de notícias estatal Xinhua acrescentou que o presidente da China, Xi Jinping, ordenou “mobilizar todos os recursos” para as operações de resgate, mas não divulgou um balanço de mortos ou feridos.

Continua após a publicidade

Xi afirmou que “a tarefa mais urgente é fazer todo o possível para encontrar e resgatar os desaparecidos”, assim como “atender rapidamente os feridos e reduzir ao mínimo o número de vítimas”, segundo a CCTV.