Mais de 200 pessoas morreram após tentativa de golpe na Turquia

O caos instalado na Turquia após a tentativa militar fez dezenas de vítimas durante a noite e as primeiras horas deste sábado. O balanço divulgado pelas forças militares que apoiam o presidente Recep Tayyip Erdogan cita que 265 pessoas morreram, sendo 104 acusados de apoiar o golpe, 47 civis, 41 policiais e dois soldados do Exército que não apoiaram o golpe. Cerca de 2.800 foram presos e mais de 1.000 ficaram feridos.

Erdogan fez um pronunciamento no início da manhã deste sábado no horário local (meio da madrugada no Brasil) e disse que a tentativa de golpe militar não foi bem sucedida. Em Istambul, o presidente afirmou que está no comando do país, mas pediu à população que continue nas ruas. Um dos ministros do governo Erdogan diz que “90% da situação está controlada”.

Apesar do discurso que reivindica a vitória sobre os rebeldes, o presidente turco pediu à população que não deixe as ruas e praças até que a situação esteja resolvida.

Leia também

Erdogan fala em ‘limpar’ Exército após tentativa de golpe

Golpe na Turquia: Erdogan diz que ação é de minoria

População turca ocupa praças e corre a caixas eletrônicos

Ontem à noite, o presidente fez um pronunciamento através do telefone celular convocando as pessoas contra o golpe. A ação levou milhares de pessoas às ruas durante a madrugada contra os militares rebeldes. Enquanto convocava civis, o governo Erdogan colocou forças militares na rua para tentar impedir a ação rebelde. No início da manhã deste sábado, a televisão turca transmitiu ao vivo uma suposta rendição de um grupo de militares que interditou ontem, com a ajuda de tanques, uma das pontes que liga a área europeia à região asiática de Istambul sobre o Estreito de Bósforo.

Conflitos — O conflito entre um grupo de militares que apoia o golpe e forças leais ao governo Erdogan continuou durante toda a madrugada e, apesar de o governo reivindicar vitória sobre os golpistas, há relatos de conflitos no início desta manhã de sábado em algumas áreas, segundo informações da imprensa local.

Durante a madrugada, a imprensa turca citou que explosões foram ouvidas no Parlamento turco. O edifício teria sido alvo de bombas. Um porta-voz do grupo militar que apoia o presidente Erdogan informou que alguns soldados que apoiaram o golpe teriam feito alguns comandantes reféns e nem todos teriam sido liberados até o início da manhã deste sábado no horário de Brasília.

A tentativa de golpe aconteceu na noite de sexta-feira, quando um grupo de militares fechou duas pontes sobre o Estreito de Bósforo, o braço que liga as águas do Mar Negro e do Mar de Mármara e também separa regiões de Istambul entre o continente europeu e asiático. Após a interrupção do trânsito, tropas saíram às ruas e jatos militares começaram a sobrevoar Ancara. O grupo que liderou o golpe diz que a ação tem como objetivo “garantir a restauração da ordem, democracia direitos humanos e liberdades”.

zoom_out_map 1 /28 População turca comemora prisão de militares após tentativa de golpe - 16/07/2016 (Bulent Kilic/AFP)

zoom_out_map 2 /28 Soldados turcos rendidos são agredidos por civis contra tentativa de golpe militar (Gokhan Tan/Getty Images)

zoom_out_map 3 /28 População turca comemora prisão de militares após tentativa de golpe - 16/07/2016 (Bulent kILIC/AFP)

zoom_out_map 4 /28 População turca comemora prisão de militares após tentativa de golpe - 16/07/2016 (YASIN AKGUL/AFP)

zoom_out_map 5 /28 Ao menos 265 morrem em confrontos após tentativa de golpe na Turquia - 16/07/2016 (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters)

zoom_out_map 6 /28 Ao menos 265 morrem em confrontos após tentativa de golpe na Turquia - 16/07/2016 (Adem Altan/AFP)

zoom_out_map 7 /28 Uma criança é fotografada ao lado de policiais turcos em tanque usado em tentativa de golpe (Murad Sezer/Reuters)

zoom_out_map 8 /28 População turca comemora na ponte do Bósforo prisão de militares após tentativa de golpe - 16/07/2016 (Bulent Kilic/AFP)

zoom_out_map 9 /28 População turca comemora prisão de militares após tentativa de golpe - 16/07/2016 (Bulent Kilic/AFP)

zoom_out_map 10 /28 População turca comemora na ponte do Bósforo prisão de militares após tentativa de golpe - 16/07/2016 (Bulent Kilic/AFP)

zoom_out_map 11 /28 Soldados turcos bloqueiam a Ponte de Bósforo, em Istambul, que separa as cidades europeias e asiáticas - 15/07/2016 (Gokhan Tan/Getty Images)

zoom_out_map 12 /28 Tanques militares são vistos nas principais ruas de Istambul, na Turquia, após grupo militar anunciar golpe de Estado no país - 15/07/2016 (Defne Karadeniz/Getty Images)

zoom_out_map 13 /28 Militar turco é visto próximo à praça Taksim, em Istambul - 15/07/2016 (Murad Sezer/Reuters)

zoom_out_map 14 /28 População toma às ruas na cidade de Sivas, na Turquia,contra a tentativa de golpe de Estado anunciada por militares - 15/07/2016 (Serhat Cagdas/Anadolu Agency/Getty Images)

zoom_out_map 15 /28 Turcos reagem contra a tentativa de golpe militar, em Istambul - 15/07/2016 (Sinan Yiter/Anadolu Agency/Getty Images)

zoom_out_map 16 /28 Homem tenta impedir passagem de tanque militar, próximo ao Aeroporto Ataturk, na Turquia. Grupo militar anunciou golpe de Estado no país - 15/07/2016 (Stringer/Reuters)

zoom_out_map 17 /28 População toma às ruas de Istambul, na Turquia,contra a tentativa de golpe de Estado anunciada por militares - 15/07/2016 (Murad Sezer/Reuters)

zoom_out_map 18 /28 Turcos sobem em tanques militares, próximo ao Aeroporto Ataturk, em Istambul - 15/07/2016 (Stringer/Reuters)

zoom_out_map 19 /28 População toma às ruas de Istambul, na Turquia,contra a tentativa de golpe de Estado anunciada por militares - 15/07/2016 (Murad Sezer/Reuters)

zoom_out_map 20 /28 Tropas turcas em veículo, próximos ao Aeroporto Ataturk, em Istambul. Grupo militar declarou golpe de Estado no país - 15/07/2016 (Stringer/Reuters)

zoom_out_map 21 /28 Soldados turcos bloqueiam acesso para a Ponte do Bósforo, em Istambul - 15/07/2016 (Stringer/Reuters)

zoom_out_map 22 /28 Soldados turcos bloqueiam a Ponte de Bósforo, em Istambul, que separa as cidades europeias e asiáticas - 15/07/2016 (Gokhan Tan/Getty Images)

zoom_out_map 23 /28 Ponte do Bósforo, que liga os lados europeu e asiático da cidade em Istambul (Murad Sezer/Reuters)

zoom_out_map 24 /28 Turcos sacam dinheiro de caixas eletrônicos, após grupo militar anunciar que assumiu o governo do país - 15/07/2016 (Reprodução/Twitter)

zoom_out_map 25 /28 O presidente turco,Tayyip Erdogan, fala a uma emissora de TV, por transmissão ao vivo via Facebook - 15/07/2016 (Burak Kara/Getty Images)

zoom_out_map 26 /28 O presidente turco, Tayyip Erdogan, fala à imprensa sobre a tentativa de golpe militar no país - 15/07/2016 (Kenan Gurbuz/Reuters)

zoom_out_map 27 /28 Soldados turcos bloqueiam a Ponte de Bósforo, em Istambul, que separa as cidades europeias e asiáticas - 15/07/2016 (Stringer/Reuters)

zoom_out_map 28/28 Oficiais de polícia estão de guarda perto do quartel general militar turco em Ancara (Tumay Berkin/Reuters)

(Com Estadão Conteúdo)