Quase 200 brasileiros são encontrados em call center no Paraguai sob suspeita de exploração

Cerca de 200 trabalhadores, a maioria brasileiros, foram encontrados em um call center em Assunção, no Paraguai, durante uma operação que investiga suspeitas de exploração trabalhista e possível tráfico internacional de pessoas.

A ação ocorreu na quarta-feira, 16, em um edifício na região de Aviadores del Chaco e Santa Teresa, após uma denúncia encaminhada pela chancelaria paraguaia ao Ministério Público. A investigação agora busca esclarecer como os trabalhadores foram recrutados, levados ao país e contratados pela empresa.

Segundo Humberto Aquino, comissário principal da Polícia Nacional do Paraguai, mais de 40% dos brasileiros encontrados no local estavam em situação migratória irregular. O Ministério do Trabalho paraguaio também identificou irregularidades relacionadas à situação formal dos trabalhadores.

A denúncia que deu origem à investigação foi apresentada por uma brasileira ao Ministério das Relações Exteriores do Paraguai. Segundo as autoridades, ela teria sido recrutada por meio de plataformas digitais para trabalhar no país. A partir do relato, os investigadores passaram a apurar as condições oferecidas pela empresa e o processo de contratação dos funcionários.

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Durante a operação, os agentes apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos que serão analisados no decorrer da investigação.

O prédio onde funcionava o call center tinha atividades distribuídas pelo térreo e pelos dois primeiros andares. Segundo Aquino, havia entre 50 e 70 pessoas trabalhando em cada um dos espaços.

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“Na verdade, a empresa funciona em diferentes níveis do prédio, no térreo, no primeiro andar e no segundo andar. Em cada um desses espaços havia aproximadamente de 50 a 70 pessoas trabalhando na modalidade de call center”, afirmou o policial à emissora paraguaia SNT.

Suspeita de tráfico

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As autoridades investigam se os trabalhadores foram atraídos ao Paraguai com falsas promessas e posteriormente submetidos a condições de exploração. Por enquanto, o caso é tratado como uma investigação de possível tráfico internacional de pessoas para exploração laboral, e não há confirmação pública de que todos os trabalhadores sejam vítimas do crime.

A operação ocorreu depois que a denúncia foi encaminhada pela chancelaria paraguaia ao Ministério Público, que abriu a investigação sobre as condições de trabalho e a situação migratória dos funcionários.

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Brasileiros

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que ainda não recebeu pedidos de assistência consular dos brasileiros envolvidos.

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O Paraguai mantém representação consular brasileira em Assunção, responsável pela assistência a brasileiros na região.