🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Quase 200 brasileiros são encontrados em call center no Paraguai sob suspeita de exploração

Operação em Assunção investiga possível tráfico internacional de pessoas; mais de 40% dos brasileiros encontrados estariam em situação migratória irregular

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 17h05
Um escritório movimentado com várias pessoas em pé e sentadas, algumas trabalhando em laptops e monitores. Um monitor grande no centro exibe uma imagem de uma pessoa. As mesas estão cheias de equipamentos de informática, garrafas de água e fones de ouvido. O ambiente é iluminado por luzes fluorescentes e ventiladores de teto
Segundo dados fornecidos pela polícia, cerca de 200 pessoas trabalhavam no local (Polícia Nacional do Paraguai/Divulgação)
Continua após publicidade
Quase 200 brasileiros são encontrados em call center no Paraguai sob suspeita de exploração Priorizar nos meus resultados Google

Cerca de 200 trabalhadores, a maioria brasileiros, foram encontrados em um call center em Assunção, no Paraguai, durante uma operação que investiga suspeitas de exploração trabalhista e possível tráfico internacional de pessoas.

A ação ocorreu na quarta-feira, 16, em um edifício na região de Aviadores del Chaco e Santa Teresa, após uma denúncia encaminhada pela chancelaria paraguaia ao Ministério Público. A investigação agora busca esclarecer como os trabalhadores foram recrutados, levados ao país e contratados pela empresa.

Segundo Humberto Aquino, comissário principal da Polícia Nacional do Paraguai, mais de 40% dos brasileiros encontrados no local estavam em situação migratória irregular. O Ministério do Trabalho paraguaio também identificou irregularidades relacionadas à situação formal dos trabalhadores.

A denúncia que deu origem à investigação foi apresentada por uma brasileira ao Ministério das Relações Exteriores do Paraguai. Segundo as autoridades, ela teria sido recrutada por meio de plataformas digitais para trabalhar no país. A partir do relato, os investigadores passaram a apurar as condições oferecidas pela empresa e o processo de contratação dos funcionários.

Siga
Continua após a publicidade

Durante a operação, os agentes apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos que serão analisados no decorrer da investigação.

O prédio onde funcionava o call center tinha atividades distribuídas pelo térreo e pelos dois primeiros andares. Segundo Aquino, havia entre 50 e 70 pessoas trabalhando em cada um dos espaços.

Continua após a publicidade

“Na verdade, a empresa funciona em diferentes níveis do prédio, no térreo, no primeiro andar e no segundo andar. Em cada um desses espaços havia aproximadamente de 50 a 70 pessoas trabalhando na modalidade de call center”, afirmou o policial à emissora paraguaia SNT.

Suspeita de tráfico

Continua após a publicidade

As autoridades investigam se os trabalhadores foram atraídos ao Paraguai com falsas promessas e posteriormente submetidos a condições de exploração. Por enquanto, o caso é tratado como uma investigação de possível tráfico internacional de pessoas para exploração laboral, e não há confirmação pública de que todos os trabalhadores sejam vítimas do crime.

A operação ocorreu depois que a denúncia foi encaminhada pela chancelaria paraguaia ao Ministério Público, que abriu a investigação sobre as condições de trabalho e a situação migratória dos funcionários.

Continua após a publicidade

Brasileiros

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que ainda não recebeu pedidos de assistência consular dos brasileiros envolvidos. 

Continua após a publicidade

O Paraguai mantém representação consular brasileira em Assunção, responsável pela assistência a brasileiros na região.

Publicidade
TAGS:
Brasil
Crime
Imigração
Paraguai
Tráfico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).