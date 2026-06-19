Quase 100 guerrilheiros entregam armas na Colômbia em acordo com Petro a dias de eleição

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Cerca de cem guerrilheiros da Coordenadora Nacional Exército Bolivariano (CNEB), dissidentes das antigas Farc, entregaram suas armas na Colômbia. O ato, em Putumayo, marca um avanço significativo da política de “paz total” do presidente Gustavo Petro, com o grupo seguindo para uma zona de concentração enquanto negocia seu desarmamento definitivo.

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Quase uma centena de membros do grupo Coordenadora Nacional Exército Bolivariano (CNEB) entregou suas armas nesta quinta-feira, 18, em uma área de floresta no departamento de Putumayo, no sul da Colômbia, em mais um passo das negociações conduzidas pelo governo do presidente Gustavo Petro.

Vestidos com uniformes camuflados, os guerrilheiros deixaram seus fuzis em um contêiner com a mensagem “Aposta na vida, cumpro a paz”. O grupo é formado por dissidentes das antigas Farc que rejeitaram o acordo de paz firmado em 2016.

A cerimônia marcou o maior avanço até agora da política de “paz total” defendida por Petro, que, desde o início de seu mandato, busca acordos com diferentes grupos armados que atuam no país. A iniciativa, no entanto, enfrentou dificuldades em várias frentes e tem sido alvo de críticas.

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Segundo o governo, a entrega das armas representa a etapa inicial de um processo que permitirá a transferência dos combatentes para uma zona especial de concentração. No local, eles permanecerão por dez meses enquanto aguardam avanços em novos acordos com o Executivo sobre seu desarmamento definitivo e sobre sua situação jurídica.

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A CNEB é atualmente o único grupo guerrilheiro que mantém negociações com o governo sem interrupções significativas.

O avanço ocorre às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais colombianas, marcado para o próximo domingo. Os eleitores escolherão entre o senador Iván Cepeda, aliado de Petro e defensor da continuidade das negociações de paz, e o candidato ultradireitista Abelardo de la Espriella, que promete encerrar os diálogos com grupos criminosos e propõe megapresídios e uma perseguição militar às máfias do narcotráfico em parceria com os Estados Unidos.