Quase 1 bilhão de eleitores vão às urnas na Índia para escolher novo líder

Com mais de 1,4 milhões de habitantes, a Índia prepara o terreno para a maior eleição do mundo, que começa nesta sexta-feira, 19. Ao todo, são de 969 milhões de eleitores aptos, mais do que a população da América do Norte e União Europeia juntas. Na corrida eleitoral em que cerca de 12% da população global participa, o atual primeiro-ministro, Narendra Modi, concorre a um raro terceiro mandato contra uma aliança de partidos da oposição que buscam destituí-lo.

Neste ano, as eleições indianas vão durar cerca de 44 dias, a segunda mais longa votação na história do país. Somente a primeira corrida eleitoral do país mais populoso do mundo, 1951, com duração de 120 dias, supera esta. Agora, os indianos vão às urnas motivados por uma série de questões que incluem o desemprego, benefícios sociais, infraestrutura e até mesmo defesa da democracia.

O número de mulheres registradas para votar também aumentou desde as últimas eleições, para mais 40 milhões. Além disso, mais de 20 milhões de eleitores de 18 aos 29 anos participarão do pleito.

Como funcionam as eleições indianas

No pleito que começa nesta sexta, os indianos vão escolher 543 nomes para preencher os assentos na câmara baixa do parlamento, chamada de Lok Sabha, de um total de 545 – os últimos dois são nomeados pelo presidente. O partido que obtiver a maioria vai nomear seu candidato como primeiro-ministro para, assim, formar um governo. As eleições vão até 1º de junho e os resultados serão anunciados no dia 4.

Enquanto alguns estados tem apenas um dia para votar, os mais populosos, como Uttar Pradesh, Bihar e Bengala, terão sete dias de urnas abertas. Todos os votos serão emitidos eletronicamente em mais de 1 milhão colégios eleitorais do país, onde estão instaladas 5,5 milhões de urnas eletrônicas. Depois de votar, os eleitores são marcados com uma tinta roxa, evitando que a mesma pessoa vote duas vezes.

Segundo a comissão eleitoral, os eleitores devem percorrer no máximo 2 quilômetros para chegarem às urnas. A operação requer cerca de 15 milhões de funcionários eleitorais e agentes de segurança durante as eleições. Alguns vão precisar viajar de barco, camelo, trem e helicópteros para chegarem a todos os cidadãos indianos.