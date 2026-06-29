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Quantos brasileiros foram resgatados após terremotos na Venezuela

Grupo foi trazido ao Brasil em aeronave da FAB que retornava de uma missão de entrega de ajuda humanitária

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 11h27
Equipes de resgate, incluindo bombeiros e policiais, buscam sobreviventes em meio aos escombros de um prédio desabado, com árvores e outras construções ao fundo
Equipes de resgate buscam vítimas em um prédio desabado após um terremoto em Caracas, em 24 de junho de 2026. (Foto de MANAURE QUINTERO/AFP)
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Quantos brasileiros foram resgatados após terremotos na Venezuela Priorize VEJA no Google

O governo federal resgatou 13 brasileiros que estavam na Venezuela e procuraram a Embaixada do Brasil em Caracas após os dois terremotos que deixaram ao menos 1.450 mortos no país. O grupo foi trazido ao Brasil em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), que retornava de uma missão de entrega de ajuda humanitária e pousou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 28.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), os brasileiros ficaram impossibilitado de retornar ao Brasil após o fechamento do aeroporto comercial da capital venezuelana. A previsão inicial era repatriar 15 pessoas, mas apenas 13 embarcaram no voo da FAB.

O resgate faz parte de uma missão humanitária organizada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apoiar as autoridades venezuelanas nas ações de resposta ao desastre.

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Desde o início da operação, o Brasil já realizou quatro voos de apoio à Venezuela. Ao todo, foram enviados 71 bombeiros, quatro especialistas da Defesa Civil, um hospital de campanha operado por 48 militares da Marinha, além de mais de 100 mil medicamentos e insumos médicos.

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Na semana passada, o Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — na tragédia que assolou o país vizinho.

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Destruição

Os dois terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o norte da Venezuela com um intervalo de apenas 39 segundos na noite da última quarta-feira 24, provocando o desabamento dezenas de edifícios em Caracas e muitas outras cidades.

O número de mortos em decorrência dos tremores subiu para 1.450 neste domingo, informou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, em discurso publicado na rede social X (ex-Twitter).

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Ainda segundo Rodríguez, 1.150 feridos receberam atendimento nos hospitais de La Guaira e nas unidades de saúde dos sete estados atingidos pelos terremotos. “O número de edifícios danificados ou que desabaram subiu para 774. Desses, 189 sofreram colapso total e 585 tiveram danos estruturais ou desabamento parcial”, afirmou.

Nesta segunda-feira, um novo terremoto de magnitude 4,6, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, foi sentido a cerca de 30 km da capital, Caracas.

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