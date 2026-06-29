Quantos brasileiros foram resgatados após terremotos na Venezuela

O governo federal resgatou 13 brasileiros que estavam na Venezuela e procuraram a Embaixada do Brasil em Caracas após os dois terremotos que deixaram ao menos 1.450 mortos no país. O grupo foi trazido ao Brasil em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), que retornava de uma missão de entrega de ajuda humanitária e pousou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 28.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), os brasileiros ficaram impossibilitado de retornar ao Brasil após o fechamento do aeroporto comercial da capital venezuelana. A previsão inicial era repatriar 15 pessoas, mas apenas 13 embarcaram no voo da FAB. O resgate faz parte de uma missão humanitária organizada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apoiar as autoridades venezuelanas nas ações de resposta ao desastre. Continua após a publicidade

Destruição

Os dois terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o norte da Venezuela com um intervalo de apenas 39 segundos na noite da última quarta-feira 24, provocando o desabamento dezenas de edifícios em Caracas e muitas outras cidades.

O número de mortos em decorrência dos tremores subiu para 1.450 neste domingo, informou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, em discurso publicado na rede social X (ex-Twitter).

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Ainda segundo Rodríguez, 1.150 feridos receberam atendimento nos hospitais de La Guaira e nas unidades de saúde dos sete estados atingidos pelos terremotos. “O número de edifícios danificados ou que desabaram subiu para 774. Desses, 189 sofreram colapso total e 585 tiveram danos estruturais ou desabamento parcial”, afirmou.

Nesta segunda-feira, um novo terremoto de magnitude 4,6, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, foi sentido a cerca de 30 km da capital, Caracas.