Quantas pessoas morreram nos terremotos na Venezuela?

O número de mortos no devastador terremoto duplo na Venezuela subiu para 1.430, informou neste sábado, 27, o líder parlamentar Jorge Rodríguez, um dos porta-vozes do governo sobre a tragédia.

Rodríguez, irmão da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, também relatou 3.238 feridos.

A contagem oficial anterior havia registrado 920 vítimas fatais.

O governo brasileiro enviou ajuda?

Kits de medicamentos e um módulo complementar para a instalação de um hospital de campanha serão enviados pelo governo brasileiro à Venezuela na tarde deste sábado, 27. É o terceiro voo humanitário da Força Aérea Brasileira para o país, onde terremotos deixaram ao menos 920 mortos e mais de 3 mil feridos.

A aeronave decola da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo o governo, os medicamentos são voltados para atendimento em situações de emergência e incluem itens essenciais, como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, ataduras, gazes, dispositivos para infusão, seringas, luvas, esparadrapos e máscaras.

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Ao todo, o Brasil enviará cinco kits de calamidade, com total de 111,8 mil medicamentos e insumos à Venezuela. Com os kits, cerca de 1.500 pessoas podem receber atendimento durante um mês. As doações ao país vizinho não comprometem o estoque do Sistema Único de Saúde (SUS).

O primeiro voo enviado pelo Brasil para apoiar a resposta ao terremoto pousou às 23h40 (horário de Brasília) de sexta-feira, 26, na Base Militar da Força Aérea Venezuelana El Libertador, em Maracay, transportando médicos, cães farejadores e equipamentos especializados. O segundo decolou na manhã deste sábado da Base Aérea do Galeão, transportando um hospital de campanha e purificadores de água.

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As ações fazem parte do esforço humanitário internacional após a Venezuela sofrer com os estragos do maior terremoto no país desde 1900. De acordo com o boletim mais recente, além das vítimas fatais, há mais de 3 mil feridos, além de 172 pessoas que ainda estão sob os escombros da destruição causada pelo sismo.

Houve mais tremores no país?

Um novo terremoto de magnitude 4,9, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, foi sentido nesta sexta-feira, 26, na costa norte da Venezuela, dois dias depois que o país foi atingido por dois tremores devastadores. De acordo com a agência Reuters, testemunhas afirmam ter sentido o novo terremoto na capital Caracas e em Maracay.

Os dois tremores de quarta-feira, de magnitudes 7,2 e 7,5, deixaram quase mil mortos e mais de 50 mil desaparecidos. Centenas de edifícios desabaram, especialmente em La Guaira, uma cidade costeira vizinha a Caracas, onde a população denuncia a escassa presença do governo nas operações de resgate.

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“Aqui estamos revoltados, precisamos de ajuda. Há pessoas vivas e faltam mãos e ferramentas”, disse Marlon Ochoa, sobrevivente do desabamento de um edifício. “Estou procurando minha mãe, minha esposa e meu filho.”

O governo militarizou La Guaira e restringiu o acesso. As primeiras equipes estrangeiras de socorro já começaram a atuar neste país em crise, com um sistema de saúde colapsado e equipes de resgate precárias. Mas as operações de salvamento avançam lentamente, e ainda há corpos visíveis sob os escombros.

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A população clama por ajuda à medida que o tempo passa e a possibilidade de encontrar sobreviventes desaparece.

Familiares, vizinhos e voluntários fazem o que podem em meio à destruição, mas precisam de maquinário especializado para cortar vergalhões de aço ou remover grandes blocos.

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(informações da AFP e Agência Brasil)