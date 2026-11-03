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Quando saem os resultados das eleições de meio de mandato nos EUA?

Últimas urnas fecham até às 23h de Brasília, mas desfecho pode demorar dias devido ao processamento de votos por correio e checagem manual

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 11h26 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h36
Mulher de cabelos grisalhos, óculos azuis e blusa florida, de costas, alimentando uma impressora com pilhas de papéis. Um notebook está à esquerda e um pacote azul à direita, sobre uma mesa com toalha azul.
Mesária processa votos enviados por correio em um scanner na Junta Eleitoral do Condado de Cuyahoga, em Cleveland, Ohio, EUA. 02/11/2026 -  (Dustin Franz/Bloomberg/Getty Images)
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Mais de 58 milhões de americanos já votaram antecipadamente e milhões mais irão às urnas nesta terça-feira, 3, nas midterms, eleições de meio de mandato que colocam em jogo o controle do Congresso dos Estados Unidos, bem como um sem-número de cargos estaduais e municipais.

O pleito será um teste para a força política de Donald Trump, que viveu os dois primeiros anos de seu segundo mandato com maioria republicana na Câmara dos Deputados e no Senado. Os democratas buscam recuperar o controle do legislativo para impor freios à agenda do presidente americano. Estão em disputa todas as 435 cadeiras para deputados e 35 das 100 vagas para senadores.

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O estado de Vermont, localizado no nordeste dos Estados Unidos, próximo ao Canadá, foi o primeiro a abrir as urnas, às 7h, no horário de Brasília, com fechamento às 21h. No total, 42 estados americanos e o distrito de Columbia, na capital Washington D.C., já estão com as urnas abertas às 11h de Brasília.

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Os últimos locais a encerrar a votação serão o Alasca e o Havaí, no máximo às 23h de Brasília. No entanto, não existe uma resposta simples para a pergunta de quando os eleitores americanos saberão os resultados das eleições de meio de mandato.

Um processo complexo

Nos Estados Unidos, não há uma autoridade eleitoral unificada como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro: cada estado é responsável pelo seu sistema de votação e pela contagem das cédulas. Os eleitores americanos podem votar presencialmente (seja durante o período de votação antecipada ou no dia da eleições); outros milhões votam por correio. As cédulas são físicas, em papel.

Às vezes, quando a disputa não é acirrada, é possível saber quase instantaneamente quem venceu. Em disputas mais acirradas, pode levar muitas horas, dias ou até semanas. Em 2024, segundo o Laboratório de Ciência e Dados Eleitorais do MIT, a maior parte dos votos foi contabilizada em cerca de oito horas. Após dois dias, todos os estados — com exceção da Califórnia — já haviam apurado mais de 75% dos votos.

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As cédulas em papel são, em geral, escaneadas por máquinas e seus dados são processados digitalmente. No entanto, essa etapa é acompanhada de contagens manuais parciais e auditorias com intuito de verificar a precisão dos resultados.

Veículos de imprensa, com destaque para a agência Associated Press (AP), projetam o vencedor com base em resultados preliminares e não oficiais. Essas projeções não interferem nos trâmites eleitorais: todos os votos serão, de fato, contados e certificados, mesmo que o vencedor seja anunciado antes da conclusão da apuração. A AP afirma que só projeta um vencedor quando está “altamente confiante no resultado”. Sua equipe de pesquisa analisa as regras e procedimentos locais, o histórico de eleições anteriores e os padrões de retorno das cédulas.

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Padrões de contagem

À medida que mais votos são contabilizados, um candidato pode ganhar ou perder a liderança em uma disputa. Essas mudanças de cenário são, por vezes, chamadas de “miragem vermelha” (red mirage) ou “deslocamento azul” (blue shift) — situações em que um candidato republicano aparece à frente inicialmente, mas acaba perdendo a liderança. Os padrões de votação por correio, que podem influenciar essas mudanças na liderança durante a apuração, variam de acordo com a localidade.

Alguns estados contabilizam as cédulas enviadas por correio dias após a data da eleição, desde que elas tenham sido postadas até o dia do pleito — uma prática recentemente validada pela Suprema Corte americana. Em outros, as cédulas enviadas por correio que chegam no dia da eleição são processadas antecipadamente e os resultados são liberados logo após o encerramento da votação — geralmente, cerca de uma hora depois.

Existem também períodos de regularização (“curing periods“, em inglês), que permitem aos eleitores garantir que seus votos sejam contabilizados, caso precisem fornecer informações adicionais ou confirmar a autenticidade de sua assinatura em uma cédula enviada por correio. Essas cédulas costumam ser as últimas a serem processadas.

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Caso a diferença entre os candidatos seja muito pequena — geralmente menos de um ponto percentual —, o estado ou município pode acionar uma recontagem automática. Esse processo pode atrasar consideravelmente a divulgação dos resultados. Por isso, veículos de imprensa costumam evitar declarar um vencedor quando a margem está dentro do limite que prevê a recontagem.

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