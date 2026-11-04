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Os estados que ainda vão definir cadeiras no Senado e na Câmara dos EUA

Embora os democratas já tenham conquistado a maioria nas duas Casas do Congresso, apuração dos votos ainda não terminou

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 16h51 | Atualizado em 4 nov 2026, 17h15
Eleitor vota no último dia de votação antecipada para as eleições de meio de mandato em Greensboro, Carolina do Norte, EUA, em 31 de outubro de 2026.
Eleitor vota no último dia de votação antecipada para as eleições de meio de mandato em Greensboro, Carolina do Norte, EUA, em 31 de outubro de 2026. (Al Drago/Bloomberg/Getty Images)
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Os estados que ainda vão definir cadeiras no Senado e na Câmara dos EUA Priorize VEJA no Google

Um dia depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira, 3, a apuração dos votos ainda não terminou em dezenas de zonas eleitorais. Até as 16h desta quarta-feira, 4, no horário de Brasília, duas cadeiras no Senado e 68 das 435 vagas da Câmara dos Representantes permaneciam sem vencedor declarado, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

Embora os democratas já tenham conquistado a maioria nas duas Casas do Congresso, os resultados restantes determinarão o tamanho da vantagem do partido sobre os republicanos durante os dois últimos anos do mandato do presidente Donald Trump.

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As duas disputas ainda indefinidas no Senado ocorrem no Mississippi e no Alasca, ambos estados que votaram majoritariamente em Trump na eleição presidencial de 2024. No Mississippi, o democrata Scott Colom aparece à frente da senadora republicana Cindy Hyde-Smith por apenas algumas dezenas de votos. Com 74% das urnas apuradas no Alasca, a ex-deputada democrata Mary Peltola mantém uma vantagem de 626 votos sobre o senador republicano Dan Sullivan, segundo a última atualização da AP.

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Na Câmara dos Representantes, as disputas ainda abertas estão espalhadas por diferentes regiões do país, incluindo Carolina do Norte, Flórida, Colorado, Califórnia, Arizona, Nova York, Maine e Washington.

Parte das indefinições pode se estender por semanas. Na Louisiana, por exemplo, os eleitores dos 5º e 6º distritos precisarão voltar às urnas para um segundo turno em 12 de dezembro, já que nenhum candidato alcançou a maioria necessária para vencer na primeira votação. Em outros estados, a demora está associada à contabilização de votos enviados pelo correio, à pequena diferença entre os concorrentes e à possibilidade de recontagens.

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Até o momento, os democratas conquistaram pelo menos 228 cadeiras na Câmara, superando as 218 necessárias para assegurar a maioria, enquanto os republicanos somavam 139. No Senado, a bancada democrata e os dois independentes aliados garantiram 54 das 100 vagas, contra 44 dos republicanos.

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