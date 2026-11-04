Os estados que ainda vão definir cadeiras no Senado e na Câmara dos EUA

Um dia depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira, 3, a apuração dos votos ainda não terminou em dezenas de zonas eleitorais. Até as 16h desta quarta-feira, 4, no horário de Brasília, duas cadeiras no Senado e 68 das 435 vagas da Câmara dos Representantes permaneciam sem vencedor declarado, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

Embora os democratas já tenham conquistado a maioria nas duas Casas do Congresso, os resultados restantes determinarão o tamanho da vantagem do partido sobre os republicanos durante os dois últimos anos do mandato do presidente Donald Trump.

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As duas disputas ainda indefinidas no Senado ocorrem no Mississippi e no Alasca, ambos estados que votaram majoritariamente em Trump na eleição presidencial de 2024. No Mississippi, o democrata Scott Colom aparece à frente da senadora republicana Cindy Hyde-Smith por apenas algumas dezenas de votos. Com 74% das urnas apuradas no Alasca, a ex-deputada democrata Mary Peltola mantém uma vantagem de 626 votos sobre o senador republicano Dan Sullivan, segundo a última atualização da AP.

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Na Câmara dos Representantes, as disputas ainda abertas estão espalhadas por diferentes regiões do país, incluindo Carolina do Norte, Flórida, Colorado, Califórnia, Arizona, Nova York, Maine e Washington.

Parte das indefinições pode se estender por semanas. Na Louisiana, por exemplo, os eleitores dos 5º e 6º distritos precisarão voltar às urnas para um segundo turno em 12 de dezembro, já que nenhum candidato alcançou a maioria necessária para vencer na primeira votação. Em outros estados, a demora está associada à contabilização de votos enviados pelo correio, à pequena diferença entre os concorrentes e à possibilidade de recontagens.

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Até o momento, os democratas conquistaram pelo menos 228 cadeiras na Câmara, superando as 218 necessárias para assegurar a maioria, enquanto os republicanos somavam 139. No Senado, a bancada democrata e os dois independentes aliados garantiram 54 das 100 vagas, contra 44 dos republicanos.