Putin visita duas regiões que afirma ter anexado na Ucrânia

O Kremlin informou nesta terça-feira, 18, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu com seus comandantes em duas regiões da Ucrânia que Moscou afirma ter anexado.

Segundo o governo russo, Putin participou de uma reunião de comando militar na região de Kherson, no sul da Ucrânia, e visitou um quartel-general da guarda nacional no leste de Luhansk na segunda-feira 17.

Putin ouviu relatos de comandantes das forças aerotransportadas e do grupo do exército de Dnieper, bem como de outros oficiais superiores que o informaram sobre a situação nas regiões de Kherson e Zaporizhzhia, no sul ucraniano.

Nem o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, nem o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, se juntaram a Putin em sua viagem como medida de segurança, disse o Kremlin.

Um alto assessor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, usou o Twitter para zombar da viagem de Putin, chamando-a de um “‘passeio especial’ do autor de assassinatos em massa nos territórios ocupados e arruinados, para apreciar os crimes de seus asseclas pela última vez”.

Kiev e seus aliados no Ocidente acusam as forças russas de cometerem crimes de guerra em território ucraniano ocupado, o que Moscou nega.

Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk são as quatro regiões que Putin proclamou anexadas em setembro passado, após o que a Ucrânia disse serem referendos falsos. As forças russas controlam apenas parcialmente as quatro regiões.

Os soldados russos se retiraram da cidade de Kherson, a capital regional, em novembro passado, e vêm reforçando suas posições na margem oposta do rio Dnipro em antecipação a uma contra-ofensiva ucraniana.

Embora vários líderes ocidentais tenham ido a Kiev para conversar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desde a invasão das forças russas há 14 meses, Putin raramente visitou partes da Ucrânia sob controle russo.

No mês passado, ele visitou a Crimeia – anexada pela Rússia em 2014 – e a cidade de Mariupol, no sudeste, na região de Donetsk.