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Putin sugere cúpula com Trump e Xi para discutir acordo sobre fim da guerra na Ucrânia

Encontro trilateral ocorreria às margens de fórum da APEC em novembro, na China; proposta vem em momento de aproximação entre Rússia e EUA

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 10h56 | Atualizado em 19 out 2026, 10h57
QUEM DÁ MAIS? - Trump, Putin e Xi (da esq. para a dir.): entre visitas, agrados e rapapés, a disputa pela primazia no trato com o “líder supremo”
Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping (da esq. para a dir.): reunião entre poderosos poderia decidir futuro da Ucrânia. - (Chip Somodevilla/Getty Images; Mikhail METZEL/AFP; Evan Vucci/Getty Images)
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Putin sugere cúpula com Trump e Xi para discutir acordo sobre fim da guerra na Ucrânia Priorize VEJA no Google

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs uma cúpula com seus homólogos americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, para negociar um acordo para enceerar a guerra na Ucrânia, que avança para seu quinto ano, informou o jornal The Wall Street Journal no domingo 18. O encontro aconteceria em novembro, em Shenzen, na China.

A proposta de um diálogo trilateral surge em um momento de reaproximação entre Trump e Putin, especialmente após o presidente dos Estados Unidos anunciar um acordo para a compra de diesel russo e assinar, na última sexta-feira, uma ordem que suspende sanções importantes contra Moscou.

Citando um ex-oficial da inteligência russa a par do assunto, o WSJ afirmou que a sugestão de Putin foi feita durante um telefonema com o mandatário americano, no dia 9 de outubro — conversa que também resultou no acordo sobre a compra de diesel entre os dois países. Autoridades americanas e russas ainda não confirmaram oficialmente a proposta.

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Segundo o WSJ, que conversou com fontes familiarizadas com as discussões, o Kremlin sugeriu que a cúpula ocorra às mardens do próximo fórum da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC), que ocorrerá entre os dias 18 e 19 de novembro, em Shenzhen.

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O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou ao jornal que estão ocorrendo discussões sobre um possível encontro.

“Ainda não há um entendimento claro sobre a reunião em si ou sua possível pauta, embora as três partes reconheçam a possibilidade hipotética de que tal encontro ocorra”, disse ele ao Wall Street Journal.

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Uma autoridade de alto escalão da Casa Branca informou ao jornal que Trump ainda não concordou com a cúpula, mas que estaria aberto à ideia.

O acordo de Trump com Putin para a compra de diesel, somado ao decreto que suspende sanções contra Moscou, foi alvo de críticas do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ele alertou que medidas como essa podem empoderar Putin e prolongar a guerra.

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