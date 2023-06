Putin reafirma confiança em vitória da Rússia sobre a Ucrânia

A primeira declaração de Vladimir Putin após o motim do grupo mercenário Wagner foi exibida neste domingo, 25. Os comentários do presidente russo foram, no entanto, gravados dois dias antes da turbulência, que começou na última sexta-feira e terminou no sábado após a negociação entre Putin e Yevgeny Prigozhin, líder do levante, intermediada por Aleksandr Lukachenko, presidente de Belarus.

“Nos sentimos confiantes e, claro, estamos em posição de implementar todos os planos e tarefas que temos pela frente. Isto também se aplica à Defesa do país, à operação militar especial e à economia como um todo”, afirmou Putin na entrevista transmitida pela TV estatal.

Oleksii Danilov, do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, declarou também neste domingo que a revolta mercenária é a “primeira etapa do desmantelamento” das forças russas. “O regime de Putin foi apunhalado pelas costas com uma faca, se não instantaneamente fatal, mas certamente inevitável, embora atrasado no tempo”, disse ele.