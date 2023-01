Putin ordena cessar-fogo de 36 horas na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta quinta-feira, 5, que o exército de Moscou faça um cessar-fogo de 36 horas na Ucrânia neste fim de semana, para o feriado de Natal ortodoxo russo, informou o Kremlin. A ordem ocorre após um apelo do chefe da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Cirilo I de Moscou, no início do dia.

“Com base no fato de que um grande número de cidadãos que professam a ortodoxia vivem nas áreas de combate, pedimos ao lado ucraniano que declare um cessar-fogo e lhes dê a oportunidade de assistir aos serviços religiosos na véspera de Natal, bem como no dia da Natividade de Cristo”, disse a ordem de Putin, dirigida ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e publicada no site do Kremlin.

Cirilo sugeriu uma trégua do meio-dia de sexta-feira, 6, à meia-noite de sábado, 7, do horário local. A Igreja Ortodoxa Russa, que usa o antigo calendário juliano, celebra o Natal em 7 de janeiro – 13 dias mais tarde do que o calendário gregoriano – embora alguns cristãos na Ucrânia também comemorem o feriado nessa data.

Anteriormente, a Ucrânia rejeitou o pedido de trégua do patriarca da Igreja Ortodoxa Russa como uma “armadilha cínica”.