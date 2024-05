Putin: o neoczar quer muito mais

A cerimônia foi suntuosa, repleta de rapapés, a celebração ególatra de quem terá ficado mais tempo no poder — 30 anos! — do que o ditador Josef Stalin, caso vá até o término da atual gestão, em 2030. A posse de Vladimir Putin, 71 anos, para seu quinto mandato como presidente russo, na terça-feira, 7, serviu de carimbo para o ideário do mandachuva. O neoczar exaltou o nacionalismo, prometendo vitória consagradora na sangrenta guerra contra a Ucrânia. E, em mais uma demonstração do estilo imperial, se disse aberto ao diálogo com o Ocidente, mas simultaneamente ordenou exercícios nucleares, em ameaça direta à Europa e aos Estados Unidos. “Somos um povo unido e grande e, juntos, superaremos todos os obstáculos, daremos vida a tudo o que planejamos. Juntos seremos vitoriosos”, afirmou. Há um outro modo de olhar para a festança no Kremlin — vê-la pelo avesso, aos olhos da oposição. Yulia Navalnaya, viúva de Alexei Navalny, que morreu em fevereiro, numa prisão isolada no Ártico, bateu firme. “Nosso país é governado por um mentiroso, um ladrão, um assassino. Mas isso, sem dúvida, acabará”, afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais. Do lado ucraniano, o tom também esteve lá em cima. “Ele não é um presidente, mas um típico ditador da Federação Russa”, avisou Mykhailo Podolyak, porta-voz informal do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A fervura parece não diminuir. Putin tem o apoio da população, mas está cada vez mais isolado no campo minado da diplomacia internacional.

Publicado em VEJA de 10 de maio de 2024, edição nº 2892