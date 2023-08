Putin não comparecerá ao funeral de Prigozhin, diz Kremlin

O Kremlin disse nesta terça-feira, 29, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não planeja comparecer ao funeral do chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. O líder do exército mercenário morreu quando seu avião caiu na semana passada.

O jato particular no qual Prigozhin viajava de Moscou para São Petersburgo, um Embraer Legacy 600, caiu na região de Tver, ao norte de Moscou, em 23 de agosto. Todas as 10 pessoas a bordo morreram, incluindo duas outras figuras importantes do Grupo Wagner.

Ainda não está claro o que causou a queda do avião, mas moradores próximos ao local do acidente disseram à agência de notícias Reuters que ouviram um estrondo e depois viram o jato cair no chão.

“A presença do presidente [Putin] não está prevista [no funeral]”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira. Ele acrescentou que o Kremlin não tinha nenhuma informação específica sobre os planos da cerimônia e que os preparativos cabiam aos parentes de Prigozhin.

No dia seguinte ao acidente, Putin enviou as suas condolências às famílias dos mortos e disse que conhecia Prigozhin há muito tempo, desde o caótico início da década de 1990.

“Ele era um homem com um destino difícil e cometeu erros graves na vida”, disse Putin, apesar de descrevê-lo como um empresário talentoso.

O acidente ocorreu dois meses depois de Prigozhin e seus mercenários realizarem uma rebelião contra os principais comandantes militares de Putin. O Grupo Wagner chegou a tomar o controle da cidade de Rostov, no sul da Rússia, e avançaram em direção a Moscou. A 200 quilômetros da capital, os combatentes recuaram, devido a um acordo firmado às pressas com o Kremlin.

Apesar do fracasso, o motim foi o maior desafio ao governo de Putin desde que ele assumiu o poder em 1999.

O Kremlin rejeitou como uma “mentira absoluta” a sugestão de alguns políticos e agências – sem provas – de que Putin ordenou a morte de Prigozhin como vingança.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na semana passada que não ficou surpreso com a queda do avião, falando que “não acontecem muitas coisas na Rússia das quais Putin não esteja por trás”.

No domingo 27, testes genéticos confirmaram que Prigozhin estava entre as 10 pessoas mortas no acidente. Também estavam a bordo Dmitry Utkin, cofundador do Grupo Wagner e principal comandante militar do exército privado, e Valery Chekalov, chefe de logística do grupo.

A mídia russa Fontanka informou nesta terça-feira que associados de Chekalov se reuniram no cemitério Severnoye, em São Petersburgo, para seu funeral.