Putin não cede a pedidos de França e Turquia por cessar-fogo na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não quer ceder a pedidos de cessar fogo na Ucrânia, que têm sido feitos reiteradamente por vários líderes de todo o mundo. Neste domingo, Putin conversou pelo telefone com os presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e com o da França, Emmanuel Macron. O diálogo com os dois presidentes, no entanto, mostrou-se improdutivo.

Erdogan pediu um cessar-fogo geral urgente a Vladimir Putin, conforme comunicado divulgado pelo governo da Turquia. “Um cessar-fogo urgente e geral permitirá encontrar uma solução política e responder às inquietações humanitárias”, afirmou o chefe de Estado turco, conforme a AFP, nesta manhã de domingo.

A conversa de Erdongan com Putin ocorre cinco dias antes do Fórum Diplomático de Antalya, que será realizado a partir do próximo dia 11, no sul da Turquia. Uma das presenças confirmadas no encontro é do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov.

“Um cessar-fogo urgente e geral permitirá encontrar uma solução política e responder às inquietações humanitárias”, afirmou Erdogan. Ele pediu a abertura de corredores humanitários para a saída de milhões de mulheres e crianças que tentam escpar da guerra na Ucrânia. “Vamos abrir juntos o caminho para a paz”, disse Erdogan a Putin.

A conversa com o presidente francês Emmanuel Macron durou quase duas horas. Putin disse que a Ucrânia precisa cumprir o que chamou de “demandas russas” para continuar o diálogo com o país.

Continua após a publicidade

Uma das maiores preocupações de Macron é com ataques a usinas nucleares na Ucrânia, que poderiam afetar diretamente toda a Europa. Segundo o governo da França, a conversa com Putin foi uma iniciativa de Emmanuel Macron.

O presidente francês já tinha conversado com Putin na semana passada, mas o russo expressou sua determinação de continuar com a guerra e que poderia assumir o controle de toda a Ucrânia. Macron, após a conversa da semana passada, disse que “o pior ainda está por vir”. Putin tem dito que os ucranianos têm que aceitar suas condições, que seriam aceitar a derrota para a Rússia.

Segundo cessar-fogo fracassado

Falhou pela segunda vez o cessar-fogo para retirada de civis em Mariupol, no sudeste da Ucrânia cercada por tropas russas. A informação foi divulgada pela Câmara Municipal da cidade, após uma troca de acusações mútua entre separatistas pró-Rússia e a Guarda Nacional da Ucrânia. Os rivais se culpam entre si pelo não cumprimento do cessar-fogo temporário para o estabelecimento de um corredor humanitário na região. Neste sábado, uma primeira interrupção dos bombardeios e conflitos em Mariupol para a saída de civis também havia sido frustrada.

Tanto a Câmara de Mariupol quanto a agência estatal de notícias russa TASS haviam informado na manhã deste domingo a reabertura de um corredor humanitário para evacuar os civis da cidade. Segundo a Casa legislativa, a retomada da retirada da população ocorreria das 12h às 21h do horário local (entre 7h e 16h no horário de Brasília). Com a cidade sob bombardeio há seis dias, o prefeito local, Vadym Boichenko, diz que Mariupol sofre sem energia e água e os cidadãos não conseguem recuperar familiares mortos.

O conflito bélico entre Rússia e Ucrânia completou 10 dias com um saldo de mais de 1,5 milhão de refugiados, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Ainda sem um acordo de paz entre os países, ambos acordaram com a criação de um corredor humanitário na quinta-feira, 3, para garantir a segurança dos civis ucranianos que desejam deixar o país. Neste sábado, contudo, a Rússia retomou as ofensivas em Mariupol e Volnovakha, regiões onde foram criados os corredores para evacuação da população.