Putin lança nova política externa baseada no conceito de ‘Mundo Russo’

O presidente da Rússia, Vladimir Putin aprovou na segunda-feira, 5, uma nova doutrina de política externa que visa defender os interesses de cidadãos russos residentes fora do país. A medida é baseada no conceito de “Mundo Russo” e propõe a proteção e promoção da cultura russa no exterior.

“A Federação Russa oferece apoio a seus compatriotas que vivem no exterior no cumprimento de seus direitos, para garantir a proteção de seus interesses e a preservação de sua identidade cultural russa”, informa o documento de 31 páginas, publicado logo após a guerra na Ucrânia completar seis meses.

Ainda segundo o texto, a nova doutrina busca “fortalecer no cenário internacional sua imagem como um país democrático que luta pela criação de um mundo multipolar”.

+ Acusado de ataques cibernéticos, Kremlin denuncia ‘russofobia’ americana

As novas diretrizes da política externa sancionada por Putin orientam o país a aumentar a cooperação com nações eslavas, China e Índia, e fortalecer ainda mais seus laços com o Oriente Médio, América Latina e África.

Além disso, segundo o documento, Moscou deve aprofundar ainda mais seus laços com a Abkhazia e a Ossétia, duas regiões da Geórgia que tiveram independência reconhecida pela Rússia após a guerra de 2008.

Similarmente, o documento menciona ainda a aproximação do país com as duas entidades separatistas da região de Donbas, no leste da Ucrânia, as autodenominadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk.

Continua após a publicidade

Embora apresentada como uma espécie de “política humanitária”, a medida é recebida com preocupação por líderes globais, que a enxergam como justificativa para intervenções do Kremlin em territórios fora da Rússia.

+ ‘Já não é mais possível ter solução diplomática’, diz Rússia sobre guerra

Segundo especialistas, mesmo após o fim da União Soviética, a Rússia continuou a considerar a área onde ela se situava, do Báltico à Ásia Central, como sua legítima esfera de influência — uma noção que muitos desses países resistem ferozmente.

O chefe de Estado russo já classificou, em diversas ocasiões, como “catástrofe geopolítica” o fato de cerca de 25 milhões de compatriotas residirem em Estados que se declararam independentes quando a União Soviética entrou em colapso em 1991.

Apesar de não existir uma definição única do conceito de “Mundo russo”, muitos analistas o associam à ideia de toda comunidade que compartilha a história, o idioma e certas tradições russas, incluindo fora das fronteiras da nação.

Segundo especialistas, esse conceito sustenta as ambições expansionistas de Putin, que estaria tentando construir um novo império russo para além dos limites geográficos atuais na nação.

Fiona Hill, uma das maiores especialistas em Rússia dos Estados Unidos, disse em entrevista ao site Politico, que a missão do presidente russo é “reunir todos os falantes de russo de diferentes lugares que já pertenceram ao czarismo”, sistema político que imperou na Rússia desde 1547 até a Revolução de 1917.