‘Putin está isolado, mais do que já esteve em qualquer momento’, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na noite desta terça-feira, 1, que o presidente russo, Vladimir Putin, está “isolado” após a invasão da Ucrânia: “Putin estava errado, nós estamos prontos e unidos. Foi o que nos fizemos: nos mantivemos unidos. Putin está isolado, mais do que já esteve em qualquer momento”.

O chefe de estado americano deu a declaração no Discurso sobre o Estado da União, que é um relatório apresentado anualmente pelo mandatário na presença do Congresso dos EUA.

No início do discurso, Biden reforçou que “a liberdade sempre triunfará sob a tirania” e que Putin “encontrou um muro que jamais imaginaria encontrar”. O democrata citou ainda os esforços do ucranianos de conter, com o próprio corpo, o avanço das tropas russas.

O presidente americano ainda confirmou que o país vai fechar o espaço aéreo para voos russos: “Os Estados Unidos criaram uma força tarefa para ir atrás dos oligarcas russos. Essa noite estamos se juntando a aliados, fechando o espaço aéreo para todos da Rússia. Ele mal sabe o que está por vir”.

Biden explicou que a situação na Ucrânia faz crescer as ameaças aos Estados Unidos. “Ao longo de nossa história, aprendemos esta lição – quando os ditadores não pagam um preço por sua agressão, eles causam mais caos. Eles continuam se movendo. E os custos e ameaças para os Estados Unidos e o mundo continuam aumentando. É por isso que a Aliança da Otan foi criada com outras 29 nações, para garantir a paz e a estabilidade na Europa após a Segunda Guerra Mundial.”

Ele salientou que os forças dos Estados Unidos “não estão envolvidas e não vão se envolver” no conflito da Ucrânia, mas disse que as forças aéreas vão defender a área territorial da Otan, citando Estônia e Hungria.