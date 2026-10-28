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Putin elogia ‘gênio’ de Elon Musk enquanto Rússia prepara rival do Starlink

Restrições recentes ao sistema americano expuseram como Ucrânia depende da tecnologia no campo de batalha

Por Sophia Paiva 28 out 2026, 17h47
O presidente da Rússia, Vladimir Putin.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin. (Sefa Karacan/Anadolu/Getty Images)
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Putin elogia ‘gênio’ de Elon Musk enquanto Rússia prepara rival do Starlink Priorize VEJA no Google

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou nesta quarta-feira, 28, o empresário Elon Musk, a quem chamou de “gênio”, enquanto Moscou desenvolve uma rede própria de satélites de comunicação para uso militar na guerra contra a Ucrânia. O projeto russo, batizado de Rassvet, busca criar uma alternativa ao Starlink, serviço de internet via satélite operado pela SpaceX, empresa controlada por Musk.

Durante uma cúpula com líderes africanos em Moscou, Putin comparou os avanços americanos aos esforços ainda iniciais de seu país. “Elon Musk é um gênio, um verdadeiro gênio”, afirmou, segundo a agência de notícias russa Tass. “Quantos desses [satélites] ele tem em órbita? Mais de 5.000, e nós estamos apenas dando os primeiros passos.”

O número citado pelo presidente russo está abaixo das estimativas atuais, que apontam cerca de 10 mil satélites ativos da SpaceX em órbita terrestre. A rede oferece conexão de internet em alta velocidade e se tornou um recurso estratégico para as forças ucranianas, tanto na comunicação quanto em operações militares.

O controle que o bilionário possui sobre essa tecnologia tem levantado discussões sobre sua influência no governo americano e sobre os possíveis efeitos de suas decisões na capacidade de defesa da Ucrânia.

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A importância dessa infraestrutura ficou evidente em meados de outubro, quando restrições ao Starshield, versão militar do sistema desenvolvida pela SpaceX, impediram ataques com drones de médio alcance e prejudicaram parte das defesas ucranianas contra esses equipamentos. Após cerca de dez dias de limitações, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou na semana passada que as operações do Starlink e do Starshield haviam sido restabelecidas.

Elon Musk, que é próximo do presidente americano Donald Trump, negou ter sido responsável pela interrupção do serviço. No fim da semana passada, porém, afirmou ter fechado uma brecha que permitia o uso militar do Starlink, originalmente destinado a aplicações civis.

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Putin também disse manter contato com Musk e outros interlocutores americanos. “Estamos em estreito contato com nossos parceiros americanos — incluindo o senhor Musk — porque é muito importante, em órbita, não atrapalhar uns aos outros e manter certo nível de disciplina e ordem”, declarou.

Starshield e a guerra

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Após cerca de dez dias de restrições, Zelensky anunciou, na semana passada, que “as operações do Starlink e do Starshield foram restauradas” e que estavam “agora dentro dos padrões necessários”.

O Starlink não funciona na Rússia e seu uso por forças russas em território ucraniano foi restringido no início deste ano. Moscou tenta desenvolver uma alternativa com a constelação Rassvet. No entanto, o projeto ainda possui uma estrutura pequena, com aproximadamente 26 satélites em operação, o que limita a capacidade de comunicação.

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A disputa tecnológica ocorre em meio à incerteza sobre os próximos passos diplomáticos para encerrar a guerra. Zelensky afirmou nesta quarta-feira que espera realizar conversas trilaterais entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos entre 6 e 10 de novembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo ele, Kiev aguarda uma resposta de Washington após as eleições legislativas americanas, marcadas para a próxima terça-feira, 3 de novembro.

Enquanto isso, aliados europeus anunciaram novos pacotes de apoio a Kiev. O Reino Unido prometeu 10 bilhões de libras em financiamento adicional ao longo dos próximos três anos, além de 500 milhões de libras imediatos para sistemas de defesa aérea. A Holanda também anunciou 500 milhões de euros em apoio militar para o inverno e outros 1,2 bilhão de euros em ajuda não militar, parte destinada a reparos urgentes na infraestrutura e na indústria ucranianas.

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