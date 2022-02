Putin e Zelensky discutem reunião para negociar cessar-fogo

O secretário de imprensa do presidente Volodymyr Zelensky revelou que a Ucrânia e a Rússia estão discutindo uma reunião para negociar um cessar-fogo.

O porta-voz Sergei Nykyforov negou nesta sexta-feira, 24, que o país está recusando negociações. “A Ucrânia esteve e continua pronta para falar sobre um cessar-fogo e paz. Esta é a nossa posição constante”.

“Concordamos com uma proposta do presidente da Federação Russa. Durante esse horário, estão em andamento consultas entre as partes sobre o local e o horário do processo de negociação”, afirmou em sua conta no Facebook. “Quanto mais cedo as negociações começarem, mais chances haverá de retornar à vida normal.”

Segundo a televisão estatal chinesa CCTV, Putin disse ao líder Xi Jinping no início desta sexta-feira que a Rússia está disposta a manter conversas de alto nível com a Ucrânia.