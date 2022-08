Putin diz que Rússia e Coreia do Norte vão expandir relações

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira, 15, que a Rússia e a Coreia do Norte vão expandir as relações bilaterais, informou a agência de notícias estatal de Pyongyang, a KCNA.

Putin afirmou ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, que os dois países “expandiriam as relações bilaterais abrangentes e construtivas com esforços comuns”, segundo reportado pela KCNA.

Em uma carta a Kim, escrita para marcar o dia da libertação da Coreia do Norte, Putin declarou que laços mais estreitos seriam do interesse de ambos os países e ajudariam a fortalecer a segurança e a estabilidade da península coreana e da região nordeste da Ásia.

Kim também teria enviado uma carta a Putin, dizendo que a amizade russo-norte-coreana foi forjada na Segunda Guerra Mundial com a vitória sobre o Japão.

Sua “cooperação estratégica e tática, apoio e solidariedade”, desde então, atingiram um novo nível em seus esforços comuns para frustrar ameaças e provocações de forças militares hostis, disse Kim na carta, conforme reportado pela agência de notícias Reuters.

A KCNA não especificou quais seriam as forças hostis, mas normalmente usa esse termo para se referir aos Estados Unidos e seus aliados.

Kim previu que a cooperação entre a Rússia e a Coreia do Norte cresceria com base em um acordo assinado em 2019, quando se encontrou com Putin.

A Coreia do Norte reconheceu em julho duas “repúblicas populares” no leste da Ucrânia – regiões controladas por separatistas pró-Rússia e ocupadas pelas forças de Moscou – como estados independentes. Autoridades também indicaram a possibilidade de trabalhadores norte-coreanos serem enviados para essas repúblicas para ajudar na construção e outros trabalhos.

A aproximação dos dois países indica que Putin se vê cada vez mais isolado no continente europeu. Nesta segunda-feira, países em toda a Europa intensificaram os pedidos para que a União Europeia limite ou bloqueie os vistos Schengen de curto prazo para cidadãos russos.

Ucrânia, Estônia, Letônia, Finlândia e República Tcheca pediram novas restrições. A Polônia também está considerando restrições para vistos de turistas russos.