Putin descarta recuar de exigências territoriais na Ucrânia, mas oferece trégua local

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Vladimir Putin reafirmou que a Rússia não cederá em suas exigências territoriais na Ucrânia, rejeitando tropas de manutenção da paz, mas sugeriu um breve cessar-fogo humanitário em Kostyantynivka. O encontro com enviados americanos evidenciou os profundos impasses nas negociações de paz, com Moscou e Kiev divergindo sobre o formato das conversas.

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O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 12, que a Rússia não fará concessões em suas exigências para encerrar a ofensiva na Ucrânia, mas ofereceu um cessar-fogo de curta duração em uma cidade estratégica da linha de frente, durante uma reunião no Kremlin com enviados americanos.

Putin reiterou que não abrirá mão de suas exigências territoriais sobre as regiões que a Rússia afirma ter anexado durante os combates e descartou aceitar o envio de tropas estrangeiras de manutenção da paz ao país vizinho, medida que, segundo ele, representaria uma “continuação da guerra”.

Os enviados americanos Jared Kushner, genro de Donald Trump, e o empresário Steve Witkoff passaram algumas horas em Moscou, após dois dias de costuras diplomáticas em Abu Dhabi na tentativa de encerrar o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Divergências

As declarações de Putin parecem afastar a possibilidade de um acordo de paz, apesar de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter mencionado uma “janela de oportunidade” para alcançar “um resultado” antes de 2027.

Por sua vez, os americanos pediram que Putin permita a participação de representantes europeus na próxima rodada de negociações.

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Moscou deseja que as negociações sobre a guerra façam parte de um debate mais amplo sobre a segurança europeia, mas Kiev e lideranças na Europa rejeitam o que descrevem como uma “nova Yalta” — referência à conferência de 1945, na qual as potências ocidentais e a União Soviética dividiram suas zonas de influência no velho continente — e exigem que as conversas se concentrem, primeiro, no fim das hostilidades.

Kushner e Witkoff viajarão em seguida para Dublin, onde acontece uma cúpula europeia, para se reunir com Zelensky. Cerca de 50 lideranças da Europa se reúnem nesta quinta-feira na capital irlandesa, onde o presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que “não há necessidade de reinventar a roda” em relação à estrutura de segurança europeia e acusou a Rússia de tê-la desmantelado ao atacar a Ucrânia.

Exigências territoriais

Em Moscou, embora esse tipo de reunião costume ocorrer a portas fechadas, o Kremlin decidiu transmitir pela televisão um longo diálogo inicial entre Putin e os enviados americanos. Nas tratativas, o líder russo rejeitou a possibilidade de um acordo territorial que inclua a existência de zonas “cinzentas”, ou áreas “tampão” desmilitarizadas, entre as posições ucranianas e russas.

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“Para nós, só existe uma linha de demarcação: a fronteira estatal. Porque, então, ficará claro e evidente: aqui estamos nós e aí estão vocês”, disse ele.

A Rússia ocupa cerca de 20% da Ucrânia, no leste e sul do país, desde que lançou sua ofensiva em 2022. A isso se somam a Crimeia, anexada em 2014, e os territórios que estavam sob o controle de separatistas apoiados por Moscou. Além disso, apesar de não ter controle total sobre elas, o governo russo diz ter anexado formalmente quatro regiões da nação vizinha: Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporizhzhia.

Kiev e seus aliados ocidentais rejeitam as anexações, que consideram ilegais e não são reconhecidas pela comunidade internacional.

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Putin também reiterou sua oposição ao envio de tropas estrangeiras à Ucrânia como força de manutenção da paz após a guerra, algo que Kiev considera fundamental para impedir um novo ataque russo. “Moscou consideraria qualquer tropa estrangeira enviada ao país um ‘alvo legítimo'”, afirmou Putin, acrescentando que seu envio representaria um “círculo vicioso” e a “continuação da guerra”.

‘Missão humanitária’

Ao longo de 2026, os avanços do Exército russo desaceleraram. Centenas de milhares de pessoas morreram neste conflito, que começou há quase cinco anos, e milhões foram obrigadas a abandonar suas casas. Diante disso, Putin propôs nesta quinta apenas organizar o que chamou de “missão humanitária” na cidade de Kostyantynivka, situada na linha de frente, onde, segundo ele, ainda viviam entre 400 e 500 civis.

A Rússia afirmou há alguns meses ter tomado a cidade, mas a Ucrânia sustenta que os combates por seu controle continuam.

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A iniciativa seguiria o modelo de uma trégua de curta duração que, no mês passado, permitiu que centenas de moradores isolados e famintos deixassem Oleshky, ocupada pela Rússia, no sul da Ucrânia. O cessar-fogo local foi costurado pela primeira-dama americana, Melania Trump, e, embora reduzido, foi considerado o mais bem-sucedido em toda a guerra devido à ausência de violações.

(Com informações da AFP)