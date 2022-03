Putin deixa ‘pouco espaço para diplomacia’, diz chanceler ucraniano

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, expressou neste sábado, 12, que possui poucas esperanças para um acordo negociado para encerrar a invasão russa à Ucrânia.

“Há pouco espaço para diplomacia na mente de (presidente russo, Vladimir) Putin”, disse durante evento. “Precisamos manter o canal da diplomacia aberto”, embora seja preciso ciência “das tentativas da Rússia de manipular publicamente este caminho”.

Segundo o chanceler, os dois países ainda mantém conversas, “mas a Rússia ainda apresenta exigências que são inaceitáveis para nós. Não iremos fazer compromissos sobre questões existenciais para a Ucrânia”.

As exigências russas foram explicitadas na segunda-feira,7, quando o porta-voz Dmitry Peskov listou as condições para que a Rússia interrompa suas operações militares na Ucrânia. Em entrevista à agência Reuters, Peskov disse que o Kremlin exige que Kiev encerre sua ação militar, mude sua Constituição para a neutralidade, de modo que o país garanta que jamais irá fazer parte da Otan ou da União Europeia, e reconheça a independência das regiões de Donetsk e Luhansk, além de enxergar a Crimeia como um território russo.

Moscou chama sua incursão de “operação militar especial” para desarmar a Ucrânia e desalojar líderes que chama de “neonazistas”. Kiev e seus aliados ocidentais dizem que se trata de um pretexto para uma guerra não provocada contra um país democrático de 44 milhões de pessoas.

+ Fuga do inferno: o drama dos refugiados da guerra na Ucrânia

A perspectiva pouco otimista mostrada pelo chanceler coincide com um telefonema entre Putin, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, neste sábado. O Kremlin confirmou o telefonema e afirmou apenas que Putin respondeu aos pedidos de informação sobre a situação humanitária na Ucrânia e um cessar-fogo, sem detalhar a resposta do líder russo.

Continua após a publicidade

À rede CNN, uma autoridade do alto escalão do governo francês disse que, na conversa, Putin parecia ainda estar “determinado a alcançar seus objetivos” na Ucrânia. No entanto, o fato de que ainda dialoga com líderes europeus, como Macron e Scholz, sugere que “ele não exclui por completo a possibilidade de uma solução diplomática”.

Na segunda-feira, 7, representantes russos e ucranianos se encontraram para a terceira rodada de negociações. Após dois encontros na semana passada que renderam entendimentos escassos para proteção de civis, a terceira rodada de conversas terminou com “pequenos desenvolvimentos positivos”, segundo um representante ucraniano. Apesar do tom mais positivo, a implementação de corredores humanitários, que têm objetivo de facilitar a retirada de civis e a entrada de itens básicos como remédios, tem se mostrado difícil em cidades afetadas pela guerra.

+ Carta ao Leitor: Vidas interrompidas

Tentativas de retirada de civis fracassaram durante o fim de semana e foram interrompidas na segunda e terça-feira por acusações de violações ao cessar-fogo.

A Rússia acusa nacionalistas ucranianos de impedir a saída de civis de regiões combinadas, usando a população como ‘escudo humano’. “Devido à falta de vontade do lado ucraniano de influenciar os nacionalistas ou de estender o cessar-fogo, as operações ofensivas foram retomadas”, disse o major-general Igor Konashenkov, na segunda-feira.

As autoridades da cidade de Mariupol, por sua vez, disseram que a retirada de civis foi adiada porque militares russos não estariam respeitando a trégua. As prefeituras de Mariupol e Volnovakha disseram que as cidades são alvos de bloqueios e ataques russos, impedindo a saída segura dos civis. Mesmo após o acordo, a Ucrânia vinha alegando desrespeito dos russos ao acordo com as regiões sendo alvos de constantes ataques. As duas cidades foram as únicas autorizadas a funcionar como um corredor de fuga para os civis.

A Organização das Nações Unidas elevou na quarta-feira o número de mortes na Ucrânia para 516 civis, incluindo 37 crianças. Os números reais desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, no entanto, podem ser “consideravelmente maiores”, já que relatórios de autoridades locais costumam ser enviados com certo atraso. A maioria das mortes, segundo a organização, foi causada por armas explosivas, incluindo bombardeios, mísseis e ataques aéreos.