Putin decreta sanções contra Ucrânia em resposta a “ações pouco amistosas”

O presidente Vladimir Putin assinou nesta segunda-feira (22) um decreto para impor restrições econômicas à Ucrânia, em resposta a “ações poucas amistosas” do país vizinho. Kiev havia adotado represália a empresas da Rússia por causa do apoio do Kremlin a movimentos separatistas ucranianos.

Ambos os países entraram em uma espiral de retaliações e contra-retaliações que tende, inevitavelmente, a prejudicar negócios e investimentos de lado a lado. As relações entre a Ucrânia e a Rússia se deterioraram desde a anexação da Crimeia por Moscou, em 2014, e o início do apoio do Kremlin aos rebeldes separatistas do país vizinho.

O decreto russo estabelece concretamente a elaboração de “medidas econômicas especiais” contra a Ucrânia pelas ações “pouco amistosas e contrárias à lei internacional, relacionadas com a imposição de restrições contra cidadãos e entidades da Federação da Rússia”.

O responsável do Comitê da Duma de Estado (equivalente à Câmara dos Deputados) para o Mercado Financeiro, Anatoli Aksakov, explicou que as “medidas econômicas especiais” contra a Ucrânia podem restringir o fornecimento de recursos energéticos e investimentos russos na economia do país vizinho, assim como as importações dos produtos agrícolas ucranianos.

Segundo o decreto, o governo russo deve definir agora uma lista de pessoas e entidades que serão submetidas a uma série de sanções e garantir sua aplicação.

As sanções russas, contudo, podem ser canceladas se a Ucrânia suspender as suas, de acordo com o decreto.

A Ucrânia impôs em setembro restrições às empresas russas RZD Logistics, Promkompleksplast e Gazgolder, por sua colaboração com as repúblicas autoproclamadas separatistas de Lugansk e Donetsk, no leste ucraniano.

Alguns meses antes, em maio, o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, assinou um decreto com outras sanções contra a Federação da Rússia e prolongou as impostas desde 2014, ano em que Putin anexou a Península da Crimeia.

As sanções da Ucrânia estão dirigidas contra quase 1.750 pessoas e mais de 750 entidades.

Em particular, afetam empresas russas dos âmbitos de defesa, indústria, tabaco, aviação, transporte, finanças, televisão e informática, assim como jornalistas, políticos, ativistas sociais, militares e empresários com negócios na Crimeia. Kiev também baniu diversos meios de comunicação e canais de televisão russos.

(Com EFE)